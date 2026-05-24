Военкор связал атаки ВСУ на российские регионы с неудачами Киева

Военкор Сладков: ВСУ усиливают атаки БПЛА на РФ для сокрытия неудач на фронте

Военный корреспондент, журналист и документалист Александр Сладков прокомментировал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. Его слова приводит ТАСС.

Сладков объяснил, что ВСУ начинают усиленно атаковать регионы России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чтобы скрыть свои неудачи на фронте.

«Как только неприятности на фронте, как только нужно получить какой-то дополнительный информационный мотив и применить его у себя на территории, они бьют по людям, по объектам, которые горят, которые все видят», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 мая Республика Крым подверглась атаке беспилотников ВСУ. Всего за ночь над российскими регионами сбили 348 БПЛА.