Гинеколог назвала худшие места для секса

Врач-гинеколог Кэт Уиттон предупредила, что занятия сексом в необычных локациях могут грозить инфекциями и травмами. Худшие, с ее точки зрения, места для интимной близости она назвала изданию Body and Soul.

По словам врача, одни их самых неудачных локаций — это бассейны, джакузи и природные водоемы. Врач объяснила, что вода может нарушать естественный баланс микрофлоры, вызывать раздражение слизистой и повышать вероятность попадания бактерий в мочевыводящие пути. Также гинеколог не рекомендовала секс на пляже, так как в процессе мелкий песок попадает в область влагалища, травмирует слизистые и очень плохо удаляется.

Уиттон также посоветовала с осторожностью относиться к сексу в душе или других скользких местах из-за риска падений и ушибов. «То, что выглядит романтично в кино, в реальности может оказаться не самым безопасным вариантом», — отметила гинеколог.

