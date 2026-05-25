Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 25 мая 2026Забота о себе

Гинеколог назвала худшие места для секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Врач-гинеколог Кэт Уиттон предупредила, что занятия сексом в необычных локациях могут грозить инфекциями и травмами. Худшие, с ее точки зрения, места для интимной близости она назвала изданию Body and Soul.

По словам врача, одни их самых неудачных локаций — это бассейны, джакузи и природные водоемы. Врач объяснила, что вода может нарушать естественный баланс микрофлоры, вызывать раздражение слизистой и повышать вероятность попадания бактерий в мочевыводящие пути. Также гинеколог не рекомендовала секс на пляже, так как в процессе мелкий песок попадает в область влагалища, травмирует слизистые и очень плохо удаляется.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Уиттон также посоветовала с осторожностью относиться к сексу в душе или других скользких местах из-за риска падений и ушибов. «То, что выглядит романтично в кино, в реальности может оказаться не самым безопасным вариантом», — отметила гинеколог.

Ранее уролог Марк Гадзиян предупредил, что мастурбация может причинять вред. В частности, он указал, что самоудовлетворение не должно заменять реальный секс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отбились очень плохо». На Украине пришли к неутешительному выводу после ночного удара возмездия

    Иностранный журналист объяснил атаку ВСУ на колледж в Старобельске

    В США признали провал своего плана по уничтожению России

    В Европе заявили о хаосе на Украине после ударов по Киеву

    Гинеколог назвала худшие места для секса

    Самая красивая женщина в мире в купальнике на яхте попала в объектив папарацци

    Трамп в фирменном стиле намекнул на войну

    В МИД поставили Европу перед фактом о ВСУ

    Ури Геллер рассказал о замороженных инопланетянах в секретном бункере

    На Западе оценили способную атаковать США «Синеву»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok