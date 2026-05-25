Названы самые модные джинсы лета

Выбеленные джинсы назвали самой модной моделью лета. Материал на эту тему публикует портал Who What Wear.
Обозреватели отметили, что светлые брюки из денима появились в новых коллекциях многих как люксовых, так и массмаркетовых брендов. Кроме того, особое внимание выбеленным джинсам уделил креативный директор модного дома Dior Джонатан Андерсон: он представил сразу несколько подобных штанов, в которых на показе уже заметили певицу Майли Сайрус.
Модные редакторы назвали трендовую вещь расслабленной и базовой, поэтому к ней подойдут предметы гардероба практически любого стиля. «Выбеленные джинсы будут выигрышно смотреться как с кедами, так и с балетками или туфлями на низком каблуке», — говорится в статье.
