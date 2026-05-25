14:30, 25 мая 2026Экономика

Россияне решили не беспокоиться о жилье

Mains: 62 % россиян не страхуют жилье
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство россиян не страхуют жилье, так как не считают эту меру необходимой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные страхового брокера Mains.

Опрос среди жителей крупных российских городов показал, что только 10 процентов респондентов оформляют страхование недвижимости на постоянной основе. Еще 28 процентов страхуют квартиры и дома периодически, а 62 процента не делают этого вовсе.

«Главными причинами отказа от страхования респонденты называют отсутствие необходимости, уверенность в достаточной защищенности жилья, высокую стоимость полиса и слабое понимание страховых продуктов», — рассказали в компании.

При этом 27 процентов опрошенных больше всего опасаются пожара, около четверти — поломки коммуникаций, в частности проблем с электрикой и газом, а каждый пятый — краж и взломов. Однако 40 процентов россиян никак не защищают жилье. В то же время 26 процентов респондентов заявили, что задумались бы о страховании по более низкой цене.

Ранее в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на страховку по ипотеке для семей с детьми.

