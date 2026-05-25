19:05, 25 мая 2026Интернет и СМИ

Сообщение о связи поездки Путина в Китай со сбоем в работе DeepSeek не подтвердилось

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Один из аккаунтов в соцсети X распространил сообщение о том, что поездка президента России Владимира Путина в Китай и сбой в работе китайской нейросети DeepSeek якобы связаны. Это заявление не нашло подтверждения и оказалось фейком.

«А вот и первые результаты визита Путина к Си Цзиньпину. ИИ DeepSeek из "дружественного" Китая больше недоступен для пользователей из России», — говорилось в сообщении, которое аккаунт опубликовал вечером 24 мая.

О проблемах с работой нейросети DeepSeek российские пользователи стали сообщать в воскресенье, 24 мая. В Роскомнадзоре в тот же день сообщили, что не блокируют платформу в России. «Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении Deepseek», — сказали в ведомстве.

Неполадки носили временный характер — позднее в тот же день DeepSeek снова заработала в России в штатном режиме.

Президент России находился в Китае с 19 по 20 мая. Однако какой-либо связи между его поездкой и сбоем в работе чат-бота нет. Стоит отметить, что и сам автор поста не привел никаких аргументов, которые объяснили бы, каким образом визит Путина мог быть связан со сбоем у DeepSeek.

Пользователи из России периодически сообщают о проблемах с доступом к DeepSeek вне зависимости от визитов российского главы в другие страны или других событий во внешней политике. К примеру, сбои были зафиксированы в конце апреля и в конце марта, а также в августе 2025 года. Сбои периодически происходят и в работе других крупных интернет-площадок, и, как правило, это никак не связано с событиями в политике.

Можно предположить, что цель такого вброса — дискредитация политики властей в сфере цифрового суверенитета и отношений с Китаем

Утверждения о том, что после визита Путина в Китай в России стала недоступна DeepSeek, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

