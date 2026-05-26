Двое россиян якобы из-за долга похитили участника СВО

В Волгограде осудили двух мужчин за вымогательство у участника СВО

В Волгограде осудили двух мужчин за вымогательство у участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Они признаны виновными по статьям 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в составе группы лиц по предварительному сговору») и 163 («Вымогательство в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, вечером 22 ноября 2024 года двое мужчин приехали в рабочий поселок Городище, где назначили встречу знакомому местному жителю, который принимал участие в СВО и в тот момент проходил лечение. Один из злоумышленников стал вымогать у пострадавшего денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей, якобы ранее похищенные им.

После этого он сопроводил потерпевшего до машины, силой усадил в салон и заблокировал двери. В процессе движения участник СВО попытался позвонить и сообщить о случившемся, но злоумышленники отобрали у него телефон и несколько раз ударили по голове. Когда они остановились, чтобы установить номерные знаки, которые были сняты для конспирации, пострадавший смог выбраться и забежать в ближайший ломбард, где попросил о помощи. После попытки преследования похитители скрылись.

Суд приговорил каждого из них к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

