Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:43, 26 мая 2026Силовые структуры

Двое россиян якобы из-за долга похитили участника СВО

В Волгограде осудили двух мужчин за вымогательство у участника СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Волгограде осудили двух мужчин за вымогательство у участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Они признаны виновными по статьям 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в составе группы лиц по предварительному сговору») и 163 («Вымогательство в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, вечером 22 ноября 2024 года двое мужчин приехали в рабочий поселок Городище, где назначили встречу знакомому местному жителю, который принимал участие в СВО и в тот момент проходил лечение. Один из злоумышленников стал вымогать у пострадавшего денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей, якобы ранее похищенные им.

После этого он сопроводил потерпевшего до машины, силой усадил в салон и заблокировал двери. В процессе движения участник СВО попытался позвонить и сообщить о случившемся, но злоумышленники отобрали у него телефон и несколько раз ударили по голове. Когда они остановились, чтобы установить номерные знаки, которые были сняты для конспирации, пострадавший смог выбраться и забежать в ближайший ломбард, где попросил о помощи. После попытки преследования похитители скрылись.

Суд приговорил каждого из них к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что обращение к соседу с просьбой обернулось для россиянки заточением в подполье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Россиянина осудили после сообщения о хищении денег со счета

    Раскрыто самое опасное время для ужина

    Официальный курс рубля серьезно укрепился

    Российский зумер прославился благодаря танцам в стиле тектоник

    Турист назвал темнокожего ребенка в Бразилии рабом и угодил под арест

    В сети обсудили фигуру 44-летней Ксении Собчак в прозрачном наряде

    Бывший футболист сборной Греции умер в возрасте 48 лет

    Чумаков стал продавать недвижимость

    Бабкина пожаловалась на проблемы со здоровьем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok