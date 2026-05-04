Обращение к соседу с просьбой обернулось для россиянки заточением в подполье

В Ангарске суд приговорил мужчину за избиение соседки и удержание в подполье

Ангарский городской суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 44-летнего местного жителя за избиение соседки и удержание ее в подполье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину признали виновным по статьям 127 («Незаконное лишение свободы») и 119 («Угроза убийством») УК РФ. Ранее он уже был судим. Во время заседания мужчина пояснил, что заподозрил соседку в хищении денег и требовал их вернуть. Когда женщина попыталась уйти, он решил удерживать ее силой.

По версии следствия, в октябре 2024 года пьяный подсудимый несколько часов подряд избивал 46-летнюю соседку. Женщина пришла попросить его починить удлинитель. Мужчина не только применял физическую силу, но и перекрыл женщине выход, закрыв дверь. Когда потерпевшая попыталась сбежать, он продолжил избивать ее кулаками, удлинителем и тростью, а затем запер в подполье.

Освободиться женщина смогла только утром следующего дня — она открыла крышку подвала и выбежала из дома, когда осужденный и хозяин дома спали.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя по делу о насилии и расправе над двумя женщинами.