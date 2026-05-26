Отдыхавший в Европе турист оказался в критическом состоянии после прыжка в воду

Турист из Германии прыгнул со скалы Кала-Москес на Майорке и едва выжил

Отдыхавший в Европе турист прыгнул с утеса в воду во время купания и едва выжил. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

20 мая два стажера Национальной полиции заметили 28-летнего жителя Германии, который плавал лицом вниз у скалы Кала-Москес на Майорке, Испания. Они вытащили его на берег и в течение 15 минут проводили сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой помощи. Затем молодого путешественника госпитализировали.

После прыжка в море отдыхающий оказался в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии. Врачи борются за жизнь приезжего.

