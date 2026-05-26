Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:09, 26 мая 2026Интернет и СМИ

В сети распространился фейк о наказании водителей за дефлекторы

Информация о наказании водителей за дефлекторы оказалась фейком
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Potashev Aleksandr / Shutterstock / Fotodom

Информация о том, что ГИБДД может лишить водителей прав за установку дефлекторов является недостоверной, даже штраф маловероятен. Дело в том, что прямого упоминания этого устройства в статье 12.5 КоАП РФ нет, однако есть нюанс. Если их установка ограничивает для водителя обзорность, то такой случай могут классифицировать как нарушение.

Перечень устройств и предметов, которые могут ограничивать обзор водителю, перечислены в постановлении правительства РФ № 1090. В частности, в подпункте 4.2. говорится, что к таким относятся:

«Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла)».

В случае нарушения водителям действительно предусмотрен штраф в размере 500 рублей, но не лишение прав.

Стоит отметить, что критерии обзорности транспортного средства описаны в ПДД РФ, в главе 4. Там говорится, что светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должна составлять не менее 70 процентов, а для транспортных средств, оснащенных броневой защитой, не менее 60 процентов.

По Техническому регламенту Таможенного союза в пункте о требованиях к травмобезопасности наружных выступов допускаются дефлекторы «если они не загнуты по направлению к кузову, так что их края не могут соприкоснуться с шаром диаметром 100 миллиметров, имеют радиус закругления кромок не менее 1 миллиметра».

Таким образом, водители и правда могут быть оштрафованы за дефлекторы («ветровики») в двух случаях: если они не предусмотрены конструкцией авто и влияют на безопасность дорожного движения. Если данные устройства установлены на авто в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, то для оригинальных дефлекторов делается исключение. Они не рассматриваются как незаконное изменение конструкции автомобиля.

Согласно пункту 77 раздела 4 главы V технического регламента, инспектору в случае спорной ситуации достаточно предъявить инструкцию от производителя, где указано, что накладные дефлекторы предназначены конкретно для вашей марки и модели автомобиля, и руководство по эксплуатации автомобиля, если в нем есть упоминание возможности установки оригинальных аксессуаров на окна.

Информация получила распространение в СМИ. Случаи штрафа за дефлекторы комментировали в Drive2.ru, Auto.ru, NJCAR.ru и других изданиях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Обсудить
Последние новости

Генсек ООН сделал заявление о планах России ударить по Киеву

В России появится маршрут для туристов по стандартам «халяль»

Пойманная в ОАЭ с чемоданом наркотиков россиянка обвинила во всем британского рэпера

В России допустили применение «не оставляющего ни от кого следа» оружия

Возле новостройки в Подмосковье в клумбе посадили картошку

Алиев созвонился с президентом Ирана

Цена на нефть снова стала трехзначной

НАСА запланировало ежемесячную отправку кораблей к Луне

США отказали в визе замглавы МИД России

Россиянин ответил перед законом за статус смотрящего

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok