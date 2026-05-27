05:00, 27 мая 2026

Мужчины старше 40 дали молодым людям важные советы о сексе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

Мужчины старше 40 лет рассказали, какие советы о сексе хотели бы получить, когда им было 20. Своими мыслями они поделились с изданием HuffPost.

По словам 42-летнего велнес-коуча Джексона Хайтауэра, с опытом интимная жизнь становится спокойнее. Он пояснил, что молодые мужчины часто торопятся, тогда как со временем начинают уделять больше внимания комфорту партнерши, прелюдии и эмоциональной связи. «Секс с возрастом стал значительно лучше. Он длится дольше, появляется больше времени для близости и удовольствия», — рассказал коуч.

Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Блогер Ксандер Марин посоветовал не превращать интимную жизнь в показательное выступление. Он объяснил, что это, во-первых, не помогает стать хорошим любовником, а во-вторых, давит на самого мужчину, так как складывается ощущение, что только он отвечает за все провалы в спальне.

Среди других советов — меньше смотреть порнографию, не забывать о прелюдии, заботе после близости и внимании к эмоциональному состоянию партнера. По мнению собеседников издания, именно открытость, уважение и доверие помогают сделать отношения более гармоничными с возрастом.

Ранее сексолог Олеся Мелехина подсказала, как деликатно отказаться от анального секса. По ее мнению, нужно напомнить мужчине, что нельзя заставлять женщину делать то, что ей не нравится.

