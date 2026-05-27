11:46, 27 мая 2026

Назван снижающий риск развития анемии фруктовый напиток

BMJ: Регулярное употребление сока гуавы может снижать риск анемии у женщин
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление сока гуавы может помогать повышать уровень гемоглобина и снижать риск развития анемии у женщин. К такому выводу пришли исследователи после анализа доступных клинических данных. Работа опубликована в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

Ученые проанализировали 17 исследований, проведенных в Индонезии с участием беременных женщин и девушек-подростков. В большинстве работ сок гуавы сочетали с приемом препаратов железа. Общий анализ 12 исследований показал, что после употребления напитка уровень гемоглобина в среднем увеличивался на 1,71 грамма на децилитр (г/дл).

Наиболее выраженный эффект наблюдался у беременных женщин — рост составил в среднем 1,84 г/дл. У подростков показатель увеличивался примерно на 1,52 г/дл. Кроме того, сочетание сока гуавы и железосодержащих добавок оказалось эффективнее, чем прием железа отдельно.

Авторы связывают эффект с высоким содержанием витамина C в гуаве. По данным исследователей, в 100 граммах плода его может быть в несколько раз больше, чем в апельсинах. Витамин C улучшает усвоение железа из растительной пищи, что особенно важно для регионов, где дефицит железа распространен из-за особенностей питания.

Исследователи считают, что сок гуавы может стать доступным и недорогим дополнением к программам профилактики анемии. При этом они подчеркивают, что пока речь идет именно о вспомогательном средстве, а не замене стандартного лечения.

Ранее стало известно, что сок плодов нони подавляет рост клеток рака желудка.

