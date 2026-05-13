Наука и техника
07:31, 13 мая 2026

Обнаружен подавляющий рост клеток рака желудка природный продукт

F&F: Сок плодов нони подавляет рост клеток рака желудка
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eric Guinther / Wikimedia

Сок плодов нони может подавлять рост клеток рака желудка, запуская особый механизм их гибели. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Food & Function (F&F).

Нони — это тропическое растение Morinda citrifolia, плоды которого традиционно используют для приготовления ферментированного сока и функциональных напитков. В новой работе ученые изучили действие такого сока на клетках рака желудка и на мышиной модели заболевания.

В экспериментах напиток снижал жизнеспособность опухолевых клеток, подавлял их размножение и миграцию, а у животных замедлял прогрессирование опухоли. Анализ показал, что сок нони запускал ферроптоз — форму гибели клеток, связанную с накоплением железа, окислением липидов и повреждением клеточных мембран.

Этот эффект был связан с изменением работы сигнального пути Nrf2/HO-1–GPX4. Среди активных веществ исследователи выделили флавоноиды, включая апигенин, нарингенин и куркумол.

Ранее ученые выяснили, что соединения из киноа способны подавлять развитие колоректального рака.

