Раскрыты схемы обмана россиян при покупке билетов

Киберэксперт Лобов: При покупке билетов россияне чаще всего попадаются на фишинг

При покупке авиа- и железнодорожных билетов мошенники чаще всего используют фишинг, рассказал руководитель отдела, занимающегося повышением осведомленности в компании Ozon Михаил Лобов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Эксперт уточнил, что мошенники для этого создают сайты-клоны, визуально похожие на страницы перевозчиков или агрегаторов, и распространяют ссылки через почту, мессенджеры и соцсети. Обычно злоумышленники используют сценарии со «спецтарифами», «горящими билетами» или срочным подтверждением брони, в то время как их цель — заставить пользователя перейти на поддельный сайт, ввести данные банковской карты или сообщить код из СМС, добавил он.

В мае-августе традиционно растет число мошеннических схем, связанных с арендой загородных домов и продажей туристических пакетов: злоумышленники требуют полную предоплату, а после получения денег исчезают Михаил Лобов киберэксперт

«Мошенники используют фишинговые рассылки по почте и в сообщениях в мессенджерах и социальных сетях от имени авиакомпаний и РЖД со ссылками на поддельные сайты. В таких письмах важно проверять адрес отправителя: официальные компании не используют домены вроде gmail.com. Также могут поступать звонки с требованием срочно подтвердить бронь кодом из СМС. Мошенники создают ощущение паники и торопят пользователя, чтобы получить доступ к аккаунту или платежу», — предупредил Лобов.

Еще один способ — создание сайтов-двойников билетных сервисов, копирующих дизайн и логотипы оригинальных площадок, рассказал эксперт. Он указал, что часто их выдают отсутствие юридической информации, подозрительные способы оплаты и требование немедленного перевода средств.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве под видом знакомств. Мошенники, специализирующиеся на романтических аферах, чаще всего используют схему с фальшивыми свиданиями для выманивания денег у жертв.