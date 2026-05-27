Россиянам посоветовали вкладываться в недвижимость в одном городе

Сочи — один из наиболее привлекательных городов для покупки инвестиционной недвижимости в России. Об этом «Ленте.ру» на открытии гостиничного комплекса Mandarin Garden сообщил заместитель руководителя отдела продаж кластера Артем Набоков.

Этому способствует новый статус Сочи. «С 1 января 2026 года он стал курортом федерального значения, соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Цель этого статуса — превратить Сочи в курорт мирового уровня с помощью частно-государственного партнерства», — напоминает эксперт.

Город сейчас облагораживают для привлечения туристов. «С 2023 года действует новый генплан города Сочи: первую береговую линию приводят в соответствие с международными стандартами парковых зон и курортных объектов», — уточняет Набоков.

Сочи — круглогодичный курорт, подчеркивает он. По данным 2025 года, в высокий сезон, летом и в Новый год, загрузка отелей и гостиниц в городе составляет более 90 процентов, а в низкий сезон — в районе 70 процентов.

«Первый вариант для инвестора — это купить в Сочи квартиру и сдавать ее в аренду. Второй — купить гостиничный номер в отеле», — уточняет глава отдела продаж Давид Ахинян. Номер спустя несколько лет можно продать и получить выручку, а можно сдавать в аренду самому отелю.