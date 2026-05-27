Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 27 мая 2026Экономика

Россиянам посоветовали вкладываться в недвижимость в одном городе

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Сочи — один из наиболее привлекательных городов для покупки инвестиционной недвижимости в России. Об этом «Ленте.ру» на открытии гостиничного комплекса Mandarin Garden сообщил заместитель руководителя отдела продаж кластера Артем Набоков.

Этому способствует новый статус Сочи. «С 1 января 2026 года он стал курортом федерального значения, соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Цель этого статуса — превратить Сочи в курорт мирового уровня с помощью частно-государственного партнерства», — напоминает эксперт.

Город сейчас облагораживают для привлечения туристов. «С 2023 года действует новый генплан города Сочи: первую береговую линию приводят в соответствие с международными стандартами парковых зон и курортных объектов», — уточняет Набоков.

Сочи — круглогодичный курорт, подчеркивает он. По данным 2025 года, в высокий сезон, летом и в Новый год, загрузка отелей и гостиниц в городе составляет более 90 процентов, а в низкий сезон — в районе 70 процентов.

«Первый вариант для инвестора — это купить в Сочи квартиру и сдавать ее в аренду. Второй — купить гостиничный номер в отеле», — уточняет глава отдела продаж Давид Ахинян. Номер спустя несколько лет можно продать и получить выручку, а можно сдавать в аренду самому отелю.

С точки зрения пассивного дохода очень многие выбирают именно такой консервативный способ зарабатывать деньги и обезопасить их от инфляции

Давид Ахинянруководитель отдела продаж Mandarin Garden
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Боевые возможности Су-57Д раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok