В МИД России высказались о возможности вывода войск из ПМР

Для обсуждения вывода российских войск из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) необходим прогресс в приднестровском урегулировании, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, пишет РИА Новости.

«Необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования», — высказался он.

Полищук напомнил, что российские военные в ПМР выполняют миротворческую задачу, а также охраняют склады с боеприпасами, которые построены в советское время.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии своим давлением на миротворцев Вооруженных сил (ВС) России в непризнанной ПМР дискредитирует себя в глазах мирового сообщества.