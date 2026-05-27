В МИД России высказались о возможности вывода войск из ПМР

Для обсуждения вывода российских войск из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) необходим прогресс в приднестровском урегулировании, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, пишет РИА Новости.
«Необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования», — высказался он.
Полищук напомнил, что российские военные в ПМР выполняют миротворческую задачу, а также охраняют склады с боеприпасами, которые построены в советское время.
Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии своим давлением на миротворцев Вооруженных сил (ВС) России в непризнанной ПМР дискредитирует себя в глазах мирового сообщества.