В Приднестровье сделали заявление о давлении на миротворцев ВС России

Красносельский: Кишинев давлением на миротворцев ВС РФ в ПМР дискредитирует себя

Власти Молдавии своим давлением на миротворцев Вооруженных сил (ВС) России в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике дискредитирует себя в глазах мирового сообщества. Об этом сообщил глава Приднестровья Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

По его словам, дислокация миротворцев на берегах Днестра является гарантией мира в регионе. Однако Красносельский отметил, что риторика Кишинева по противодействию деятельности контингента не играет властям Молдавии на пользу.

«Риски есть для самой Молдовы, которая подобными решениями, действиями дискредитирует себя в глазах мирового сообщества, да и своих же граждан», — подчеркнул Красносельский.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье в составе ВС России находится в регионе с момента окончания Приднестровского конфликта в начале 1990-х годов. Основной задачей контингента является охрана военного склада с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, который считается одним из самых больших в Европе. Кроме того миротворцы участвуют в миротворческой миссии и служат гарантом безопасности для местных жителей.

Ранее президент Молдавии Майя Санду намекнула на возможное установление контроля Кишинева над непризнанным Приднестровьем. «Это территория, которую конституционные власти не контролируют… Пока», — заявила глава государства.