28 мая в России отмечается День пограничника. Во всем мире празднуют День защиты женского здоровья и День брюнеток. Также 28 числа проходят экологические акции в защиту красных волков. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 28 мая и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День пограничника

Профессиональный праздник пограничников учредили в СССР в 1958 году. Дата приурочена к годовщине создания советской пограничной охраны в 1918 году.

Сейчас охраной государственных границ занимается Пограничная служба ФСБ России. В задачи ее сотрудников входит защита российских рубежей на суше и воде, оборона границы в случае нападения, разведка в интересах защиты суверенитета РФ, пропуск граждан через границу, а также взаимодействие с другими органами власти.

Какие еще праздники отмечают в России 28 мая

День оптимизатора Рунета (День SEO-специалиста);

День специалиста негабаритных грузоперевозок (День негабаритчика).

Праздники в мире

Международный день защиты женского здоровья

Международный день защиты женского здоровья был установлен в 1987 году. Главная цель праздника — напомнить представительницам прекрасного пола о том, как важно проходить регулярные медосмотры и бережно относиться к своему здоровью. По всему миру в этот день проводятся акции поддержки прав женщин на здоровье, достоинство и физическую неприкосновенность.

День красного волка

Красный волк — это редкое животное, обитающее в горах Центральной и Южной Азии и обладающее прекрасными охотничьими навыками. Сегодня численность красных волков постепенно сокращается. Главные причины — уменьшение популяции диких парнокопытных животных в результате действий человека, а также браконьерство.

Не более 2000 особей красного волка насчитывается сегодня во всем мире

Какие еще праздники отмечают в мире 28 мая

День независимости Республики Азербайджан;

День Первой республики в Армении;

День брюнеток.

Какой церковный праздник 28 мая

День памяти царевича Димитрия Угличского и Московского

Царевич Димитрий был сыном Ивана Грозного. В годы правления царя Федора Иоанновича, когда у власти фактически стоял боярин Борис Годунов, Димитрия вместе с матерью отослали в Углич.

Согласно житию, сначала Годунов пытался оклеветать наследника, распустив слухи о том, что Димитрий — незаконнорожденный царевич. Также он говорил, что сын Ивана Грозного унаследовал от отца суровость характера. Не увидев результата своих козней, Борис Годунов попытался отравить царевича, но и эта попытка избавиться от конкурента не увенчалась успехом. Тогда он подослал наемников, которые напали на Димитрия во время прогулки.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 мая

День памяти епископа Исаии Ростовского;

День памяти преподобного Евфросина и ученика его;

День памяти святого Пахомия Нерехтского.

Приметы на 28 мая

Если дым от костра идет клубами, следующие дни будут дождливыми.

Хорошая погода 28 мая предвещает тепло до самой осени.

Если восход в этот день алый, лето будет жарким — стоит опасаться лесных пожаров.

Кто родился 28 мая

Британский писатель и журналист, офицер военно-морской разведки Ян Флеминг прославился как автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде. Есть версия, что он писал этого героя с себя, но приукрасил некоторые качества.

За свою жизнь Флеминг успел побыть журналистом, поработать в банковской сфере, в годы Второй мировой войны он служил в разведке. По одной из версий, в 1945 году Флеминг помогал похитить соратника Гитлера Мартина Бормана. Эта операция якобы получила название «Джеймс Бонд».

Широкому зрителю актер Андрей Панин запомнился по ролям в картинах «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Морфий», «Жмурки», в сериалах «Каменская», «Бригада» и других.

7 марта 2013 года тело артиста с травмой головы было обнаружено в его московской квартире. По одной из версий, причиной трагедии стал несчастный случай, якобы актер просто упал, по другой — травмы ему нанесли в ходе драки. В 2014 году уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления, но друзья и коллеги уверены, что актера могли избить из-за крупного долга.

