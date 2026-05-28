28 мая в России отмечается День пограничника. Во всем мире празднуют День защиты женского здоровья и День брюнеток. Также 28 числа проходят экологические акции в защиту красных волков. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 28 мая и кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России
День пограничника
Профессиональный праздник пограничников учредили в СССР в 1958 году. Дата приурочена к годовщине создания советской пограничной охраны в 1918 году.
Сейчас охраной государственных границ занимается Пограничная служба ФСБ России. В задачи ее сотрудников входит защита российских рубежей на суше и воде, оборона границы в случае нападения, разведка в интересах защиты суверенитета РФ, пропуск граждан через границу, а также взаимодействие с другими органами власти.
Какие еще праздники отмечают в России 28 мая
- День оптимизатора Рунета (День SEO-специалиста);
- День специалиста негабаритных грузоперевозок (День негабаритчика).
Праздники в мире
Международный день защиты женского здоровья
Международный день защиты женского здоровья был установлен в 1987 году. Главная цель праздника — напомнить представительницам прекрасного пола о том, как важно проходить регулярные медосмотры и бережно относиться к своему здоровью. По всему миру в этот день проводятся акции поддержки прав женщин на здоровье, достоинство и физическую неприкосновенность.
День красного волка
Красный волк — это редкое животное, обитающее в горах Центральной и Южной Азии и обладающее прекрасными охотничьими навыками. Сегодня численность красных волков постепенно сокращается. Главные причины — уменьшение популяции диких парнокопытных животных в результате действий человека, а также браконьерство.
Какие еще праздники отмечают в мире 28 мая
- День независимости Республики Азербайджан;
- День Первой республики в Армении;
- День брюнеток.
Какой церковный праздник 28 мая
День памяти царевича Димитрия Угличского и Московского
Царевич Димитрий был сыном Ивана Грозного. В годы правления царя Федора Иоанновича, когда у власти фактически стоял боярин Борис Годунов, Димитрия вместе с матерью отослали в Углич.
Согласно житию, сначала Годунов пытался оклеветать наследника, распустив слухи о том, что Димитрий — незаконнорожденный царевич. Также он говорил, что сын Ивана Грозного унаследовал от отца суровость характера. Не увидев результата своих козней, Борис Годунов попытался отравить царевича, но и эта попытка избавиться от конкурента не увенчалась успехом. Тогда он подослал наемников, которые напали на Димитрия во время прогулки.
Какие еще церковные праздники отмечают 28 мая
- День памяти епископа Исаии Ростовского;
- День памяти преподобного Евфросина и ученика его;
- День памяти святого Пахомия Нерехтского.
Приметы на 28 мая
- Если дым от костра идет клубами, следующие дни будут дождливыми.
- Хорошая погода 28 мая предвещает тепло до самой осени.
- Если восход в этот день алый, лето будет жарким — стоит опасаться лесных пожаров.
Кто родился 28 мая
Ян Флеминг (1908-1964)
Британский писатель и журналист, офицер военно-морской разведки Ян Флеминг прославился как автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде. Есть версия, что он писал этого героя с себя, но приукрасил некоторые качества.
За свою жизнь Флеминг успел побыть журналистом, поработать в банковской сфере, в годы Второй мировой войны он служил в разведке. По одной из версий, в 1945 году Флеминг помогал похитить соратника Гитлера Мартина Бормана. Эта операция якобы получила название «Джеймс Бонд».
Андрей Панин (1962-2013)
Широкому зрителю актер Андрей Панин запомнился по ролям в картинах «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Морфий», «Жмурки», в сериалах «Каменская», «Бригада» и других.
7 марта 2013 года тело артиста с травмой головы было обнаружено в его московской квартире. По одной из версий, причиной трагедии стал несчастный случай, якобы актер просто упал, по другой — травмы ему нанесли в ходе драки. В 2014 году уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления, но друзья и коллеги уверены, что актера могли избить из-за крупного долга.
Кто еще родился 28 мая
- Максимилиан Волошин (1877-1932) — русский поэт и литературный критик;
- Мария Миронова (53 года) — российская актриса;
- Алексей Немов (50 лет) — российский гимнаст, олимпийский чемпион;
- Кайли Миноуг (58 лет) — австралийская певица и актриса.