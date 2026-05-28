19:40, 28 мая 2026

Стало известно о пополнении списка крупнейших парков развлечений мира

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба «Острова Мечты»

Парк аттракционов «Остров Мечты» готовится пополнить список крупнейших парков развлечений в мире. Основатель проекта Амиран Муцоев рассказал, что техническое открытие уличной части состоится уже 11 июля, а официальное — в День города Москвы, передает «СМИ 2».

После расширения в виде уличной части «Остров мечты» войдет в пятерку самых масштабных парков по числу механических аттракционов. На территории парка их станет более 60, а количество тематических миров увеличится до 15.

Уже сейчас под открытым небом будущих посетителей ждет 20 самых высоких аттракционов, не поместившихся в крытой части парка, и еще пять тематических миров. Главным аттракционом уличной части станет американская горка «Легенда вершин». Длина маршрута составила более километра, а скорость на горке может достичь 110 километров в час. В данный момент она является самой длинной и быстрой горкой такой конструкции в стране.

Помимо этого, под открытым небом гостей ждет 68-метровая башня свободного падения, маятник на высоте 10-этажного дома с сумасшедшим вращением, 600-метровая монорельсовая горка, а также водная горка длиной 12 метров, имитирующая бурные потоки реки.

В первый месяц все аттракционы вне крытой части будут запускать постепенно. При этом билет для закрытой и открытой частей парка будет единым.

«Для "Острова Мечты" запуск тематических зон под открытым небом — стратегически важный этап развития проекта и крупнейшее расширение в его истории. С момента открытия мы планомерно увеличиваем количество аттракционов и развлечений. Уличная часть — логичное продолжение. Вы даже не представляете, сколько сообщений мы получали с просьбами открыться на улице и, конечно, готовились к этому», — рассказал Муцоев.

Он добавил, что все горки были сконструированы в соответствии с особенностями российского климата и по всем канонам безопасности. Первыми, согласно традиции «Острова Мечты», аттракционы опробуют сам Амиран Муцоев и сотрудники парка.

Ранее сообщалось, что осенью 2026 года в подмосковном Щелково завершат благоустройство Центрального парка.

