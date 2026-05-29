Братья поймали и съели рыбу стоимостью почти четыре миллиона рублей

В Австралии три брата поймали тунца весом 107 килограммов. Об этом сообщает Nine News.

Питер, Майкл и Андреас Саллум выловили огромную рыбу с борта яхты двоюродного брата недалеко от города Аполло-Бей в штате Виктория. Им понадобилось два часа, чтобы справиться с уловом. «Мы все были в полном шоке. Даже капитан судна очень удивился», — рассказал Майкл.

Как пишет Nine News, австралийский тунец, которого добыли братья, считается одной из самых ценных в мире рыб. Стоимость одного килограмма его мяса может достигать 683 австралийских долларов (35,5 тысячи рублей). Таким образом, улов Саллумов мог бы стоить около 73 тысяч долларов, или 3,8 миллиона рублей. Однако в Австралии рыбакам-любителям запрещено торговать пойманной рыбой, так что братья съели тунца, а часть мяса раздали родным и друзьям.

Ранее сообщалось, что в США рыбаки поймали тунца весом 400,9 килограмма и установили новый рекорд штата Техас. Мужчинам понадобилось пять часов, чтобы справиться с огромной рыбой.