13:17, 29 мая 2026Мир

ЕК призвала страны ЕС лишить Украину статуса безопасного государства

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: STR / NurPhoto via Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) обратилась к странам Европейского союза (ЕС) с просьбой активировать исключение Украины из перечня «безопасных» государств. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на документ.

Статус безопасной страны позволяет Евросоюзу ускоренно выдворять просителей убежища на родину. Запрос поступил на фоне обсуждения дальнейшей временной защиты для миллионов украинцев уже проживающих в ЕС.

Ранее The European Conservative (TEC) сообщило, что европейские страны начали понимать, что им невыгодно содержать украинских беженцев. Как отмечает издание, сейчас в Европе стремительно сокращается поддержка украинских беженцев. В качестве примера приводятся Германия, которая существенно уменьшила выплаты, Польша, решившая обязать приезжих трудоустраиваться, а также Ирландия, начавшая предлагать вознаграждение украинцам за возвращение на родину.

По мнению TEC, одной из причин стал экономический кризис в Евросоюзе (ЕС), негативно повлиявший на рынок труда и стоимость жизни. На фоне этого миллиардные расходы на беженцев становится труднее оправдать, поясняет издание.

