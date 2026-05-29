08:50, 29 мая 2026

Мирное соглашение США и Ирана «оказалось на столе»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Мирное соглашение Ирана и США лежит на столе. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The New York Times (NYT).

«Сейчас, по словам официальных лиц, участвующих в переговорах, обсуждается новый проект меморандума, который близок к одобрению обеими сторонами», — пишет издание.

При этом, отмечают авторы, между Вашингтоном и Тегераном остается некоторая неопределенность. «Поскольку переговоры велись через пакистанцев и катарцев, так и не стало ясно, работали ли американцы и иранцы над одной и той же версией меморандума, и кто именно с иранской стороны имеет право подписать соглашение», — указывает NYT.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал, что США и Иран спорят по поводу нескольких формулировок в проекте соглашения, однако достигли большого прогресса в данном вопросе.

