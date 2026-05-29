Москвичи пожаловались на гоняющих по территории ЖК подростков на питбайках

Жители «Переделкино Ближнего» пожаловались на гоняющих на питбайках подростков

Москвичи пожаловались на подростков, гоняющих на питбайках по территории жилищного комплекса «Переделкино Ближнее». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Горожане пояснили, что несовершеннолетние игнорируют все правила дорожного движения — проезжают на красный сигнал светофора, выбираются на тротуары, дрифтят в дворах, конфликтуют с жильцами.

Многочисленные жалобы на поведение подростков результатов не принесли. От отчаяния обитатели ЖК начали вести таблицу в Excel, чтобы потенциально наказать их в будущем.

Жители «Переделкино Ближнего» отметили, что встречи с родителями хулиганов также ни к чему не привели. В полицию было подано 45 обращений за два месяца.

Ранее в Братске толпа выпускников отметила последний звонок избиением мужчины. Четверо хулиганов уже установлены, трое из них состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.