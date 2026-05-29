Москвичи пожаловались на гоняющих по территории ЖК подростков на питбайках

Москвичи пожаловались на подростков, гоняющих на питбайках по территории жилищного комплекса «Переделкино Ближнее». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
Горожане пояснили, что несовершеннолетние игнорируют все правила дорожного движения — проезжают на красный сигнал светофора, выбираются на тротуары, дрифтят в дворах, конфликтуют с жильцами.
Многочисленные жалобы на поведение подростков результатов не принесли. От отчаяния обитатели ЖК начали вести таблицу в Excel, чтобы потенциально наказать их в будущем.
Жители «Переделкино Ближнего» отметили, что встречи с родителями хулиганов также ни к чему не привели. В полицию было подано 45 обращений за два месяца.
