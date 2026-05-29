13:04, 29 мая 2026

В России заметили снижение инвестиционной активности

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pranithan Chorruangsak / Shutterstock / Fotodom

По итогам первого квартала инвестиционная активность в России, то есть предложение товаров инвестиционного назначения и продукции сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), заметно снизилась. Об этом говорится в майском обзоре «Анализ макроэкономических тенденций» от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

На итоговый результат повлияло январское падение, случившееся, предположительно, из-за необычно холодной и снежной погоды на территории европейской части России. Февраль и март компенсировать провал начала года не позволили.

В результате текущий уровень инвестиционной активности оказался хуже не только прошлогодних показателей, но и кризисных месяцев 2022 года.

В частности, в строительном секторе наблюдается только закрепление «тенденции к отскоку», то есть частичной компенсации падения. «Утверждать, что благодаря перетоку с рынка депозитов спрос на жилье восстанавливается и ситуация в секторе улучшается, явно преждевременно», — подчеркивают аналитики.

Сравнимый результат показывают проводимые Банком России опросы компаний. В первом квартале инвестиционная активность сократилась до средних значений первого и второго кварталов 2022 года, а во втором квартале 2026 года ожидается худший результат с четвертого квартала 2019 года, если не учитывать спады в первых кварталах 2020 и 2022 годов.

Обновленный макроэкономический прогноз Минэкономразвития, помимо замедления экономического роста до 0,4 процента, предусматривает падение инвестиций по итогам года.

