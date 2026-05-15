14:25, 15 мая 2026

Путин потребовал обеспечить основательный и устойчивый рост экономики

Платон Щукин

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам потребовал сделать экономический рост «более основательным и устойчивым». Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что в марте ситуация в экономике улучшилась. Рост ВВП составил 1,8 процента, оптовая торговля прибавила 8 процентов, розничная — 6,2 процента, а промышленное производство — 2,3 процента.

На аналогичном совещании в прошлом месяце глава государства попросил объяснить ему, почему национальный ВВП падал в первые два месяца года на 1,8 процента, и отказался считать меньшее число рабочих дней достаточным основанием для негативной динамики. Особенно ему не понравилось падение в обрабатывающих отраслях и промышленном производстве в целом, а также в строительстве.

Вскоре после этого мероприятия Росстат сообщил, что в марте российская промышленность существенно выросла и по итогам квартала вышла в плюс. В свою очередь, Минэкономразвития значительно улучшило показатели экономики января и февраля.

Тем не менее по итогам первого квартала ВВП сократился на 0,3 процента. Кроме того, в мае макроэкономический прогноз правительства на 2026 год существенно ухудшился. Теперь он предусматривает сокращение инвестиций второй год подряд, инфляцию на уровне 5,2 процента с возвращением к целевому уровню 4 процента только в 2027 году и рост экономики в 2026-м на 0,4 процента (ранее — 1,3 процента).

