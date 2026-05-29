Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:03, 29 мая 2026Экономика

Россиянам назвали способ обзавестись зеленым двором

Депутат Колунов: Жильцы дома могут принять решение об озеленении двора на общем собрании
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Жильцы многоквартирного дома могут принять решение об озеленении двора на общем собрании собственников. Способ обзавестись ухоженной придомовой территорией назвал россиянам зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет РИА Новости.

Однако сначала придется выяснить, кому принадлежит прилегающий к дому участок. Если он входит в состав общего имущества здания и стоит на кадастровом учете как придомовая территория, то озеленением должна заниматься управляющая компания — для этого используют средства на содержание дома.

«Но важно понимать: посадить деревья, убрать газон или сделать новые клумбы по просьбе нескольких жителей нельзя. Такие решения принимаются только на общем собрании собственников большинством голосов», — подчеркнул Колунов.

А если территория относится к муниципальной земле, тогда за ее содержание и благоустройство отвечает администрация округа, добавил парламентарий. При этом все работы по озеленению должны соответствовать нормам СанПиНа, а также утвержденным ГОСТам и правилам благоустройства, заключил депутат.

Ранее в столичном районе Чертаново на детскую площадку во дворе завезли песок с кладбища. Жители обнаружили в нем осколки могильных плит и погнутый крест.

Обсудить
Последние новости

Минобороны сделало заявление о массированной атаке ВСУ на Россию

Россиянам назвали способ обзавестись зеленым двором

Пережившие землетрясение в Нефтегорске россияне рассказали о первых минутах катастрофы

Названа стоимость обеда на ПМЭФ в 2026 году

Названы страны с самыми красивыми женщинами

В Японии предупредили о рисках при покупке одного модного напитка

Украинские заградотряды расстреляли своих сослуживцев

Евродепутат объяснил нежелание принимать в Евросоюз всю Украину целиком

Военный аналитик рассказал о большом страхе Британии перед Россией

Раскрыты сроки внедрения связи 5G в России

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok