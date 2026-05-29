Россиянам назвали способ обзавестись зеленым двором

Жильцы многоквартирного дома могут принять решение об озеленении двора на общем собрании собственников. Способ обзавестись ухоженной придомовой территорией назвал россиянам зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет РИА Новости.
Однако сначала придется выяснить, кому принадлежит прилегающий к дому участок. Если он входит в состав общего имущества здания и стоит на кадастровом учете как придомовая территория, то озеленением должна заниматься управляющая компания — для этого используют средства на содержание дома.
«Но важно понимать: посадить деревья, убрать газон или сделать новые клумбы по просьбе нескольких жителей нельзя. Такие решения принимаются только на общем собрании собственников большинством голосов», — подчеркнул Колунов.
А если территория относится к муниципальной земле, тогда за ее содержание и благоустройство отвечает администрация округа, добавил парламентарий. При этом все работы по озеленению должны соответствовать нормам СанПиНа, а также утвержденным ГОСТам и правилам благоустройства, заключил депутат.
