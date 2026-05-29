Россиянам раскрыли самые вредные блюда для завтрака

Врач Садовская: На завтрак стоит избегать сдобной выпечки и колбасы

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская раскрыла вредные, но при этом крайне популярные у россиян на завтрак блюда. О том, какие продукты не стоит включать в утренний прием пищи, она поговорила с «Лентой.ру».

«На завтрак стоит избегать жирной и жареной пищи, например, фастфуда, колбасы или сдобной выпечки. Эти продукты расслабляют нижний пищеводный сфинктер — клапан между желудком и пищеводом, замедляя опорожнение желудка. В результате увеличивается вероятность заброса кислоты в пищевод и возникновения изжоги, особенно если есть быстро и большими порциями», — предупредила врач.

Также, по словам доктора, лучше не употреблять на завтрак продукты с высоким содержанием простых углеводов, например, конфеты или сладкие хлопья. Они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови и при регулярном употреблении увеличивают риск развития метаболических нарушений, в том числе преддиабета и диабета. Такие продукты также не обеспечивают длительного насыщения, поэтому уже через один-два часа вновь появляется чувство голода, подчеркнула врач.

Садовская добавила, что некоторые каши, несмотря на все их преимущества, при некоторых состояниях и заболеваниях принесут больше вреда, чем пользы. Например, людям с непереносимостью глютена не рекомендуется употреблять каши, приготовленные из булгура, перловки и пшеницы, поскольку они содержат этот белок. В качестве безопасной замены можно выбрать рис или гречку, уточнила доктор.

Ранее терапевт-гастроэнтеролог Ольга Чистик перечислила блюда, которые провоцируют быстрый упадок сил, если есть их утром. Прежде всего врач посоветовала отказаться от сладких хлопьев и шоколадных подушечек на завтрак.