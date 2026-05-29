Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 29 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам раскрыли самые вредные блюда для завтрака

Врач Садовская: На завтрак стоит избегать сдобной выпечки и колбасы
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская раскрыла вредные, но при этом крайне популярные у россиян на завтрак блюда. О том, какие продукты не стоит включать в утренний прием пищи, она поговорила с «Лентой.ру».

«На завтрак стоит избегать жирной и жареной пищи, например, фастфуда, колбасы или сдобной выпечки. Эти продукты расслабляют нижний пищеводный сфинктер — клапан между желудком и пищеводом, замедляя опорожнение желудка. В результате увеличивается вероятность заброса кислоты в пищевод и возникновения изжоги, особенно если есть быстро и большими порциями», — предупредила врач.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Также, по словам доктора, лучше не употреблять на завтрак продукты с высоким содержанием простых углеводов, например, конфеты или сладкие хлопья. Они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови и при регулярном употреблении увеличивают риск развития метаболических нарушений, в том числе преддиабета и диабета. Такие продукты также не обеспечивают длительного насыщения, поэтому уже через один-два часа вновь появляется чувство голода, подчеркнула врач.

Садовская добавила, что некоторые каши, несмотря на все их преимущества, при некоторых состояниях и заболеваниях принесут больше вреда, чем пользы. Например, людям с непереносимостью глютена не рекомендуется употреблять каши, приготовленные из булгура, перловки и пшеницы, поскольку они содержат этот белок. В качестве безопасной замены можно выбрать рис или гречку, уточнила доктор.

Ранее терапевт-гастроэнтеролог Ольга Чистик перечислила блюда, которые провоцируют быстрый упадок сил, если есть их утром. Прежде всего врач посоветовала отказаться от сладких хлопьев и шоколадных подушечек на завтрак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о реакции генсека НАТО после прилета БПЛА в Румынии

    В Иране отреагировали на уход авианосцев США из региона

    Москвичам предрекли осеннюю погоду

    Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

    Стало известно о перебросе боеспособных штурмовых групп ВСУ на один участок фронта

    Вэнс сделал заявление о сделке с Ираном

    Сотрудники популярного реалити-шоу за кулисами заключали пари на секс участников

    Россиянка описала кухню мексиканки словами «это уже что-то на грани катастрофы»

    Экс-возлюбленная Березовского восхитила подписчиков откровенными фото

    Перечислены скрытые способы ускорения интернета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok