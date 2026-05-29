03:36, 29 мая 2026

Россиянка описала капсульный отель в Японии словами «храп как биологическое оружие»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Российская тревел-блогерша описала капусльный отель в Японии словами «храп как биологическое оружие». Своими впечатлениями путешественница поделилась в личном блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

По сообщению автора материала, каждая капсула в предназначенных для сна гостиницах Японии по размеру напоминает гроб, так как внутри помещается только матрас, подушка, полка и иногда маленький телевизор. Стены между ячейками тонкие как картон, а один этаж отеля может вмещать до 200 человек. «В таких условиях храп превращается в настоящее орудие массового поражения. Один храпящий человек способен лишить сна весь этаж», — объяснила блогерша.

Для соблюдения тишины в таких гостевых заведениях сотрудники обходят коридоры каждые 30 минут с 23:00 до 6:00. Если дежурный услышит храп, то сперва разбудит отдыхающего и попросит перелечь или воспользоваться специальными носовыми полосками за 500 йен (222 рубля).

«При повторном нарушении следует более серьезная мера: переселение в "комнату позора" — отдельную изолированную капсулу, обычно расположенную возле лифта или лестницы, где шум от движения постояльцев не даст уснуть до утра», — добавила россиянка, отметив, что третий «страйк» карается немедленным выселением посреди ночи без возвращения денег.

Такие строгие правила в капсульных отелях, по мнению путешественницы, отражают культурные особенности страны. «Капсульные отели Японии — это не просто место для сна. Это испытание на соответствие японским стандартам поведения в обществе, где даже непроизвольные звуки могут стать причиной изгнания», — пришла к выводу туристка.

Ранее стали известны причины популярности Японии у российских туристов. По словам турэксперта, поездку в эту страну могут позволить себе как любители пятизвездочных отелей, так и экономные путешественники.

