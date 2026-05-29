Синоптики назвали срок открытия купального сезона на юге России

Вода в Черном и Азовском морях прогреется до температур, комфортных для купания, уже к середине июня. Об этом сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Я думаю, что где-то к концу первой декады море будет уже 22 градуса. С 1 июня в Крыму устанавливается теплая погода до 25 градусов», — отметила она.

По ее словам, вода в Черном море прогревается быстро, было бы солнце и температура воздуха повыше. После дождей, которые прошли на Крымском полуострове на днях, погода первых чисел июня будет солнечной. Однако вода пока прогрелась от 11 градусов на южном побережье и до 20 градусов в Керченском проливе и Азовском море.

Гости и местные жители уже потянулись на пляжи. Они загорают, а некоторые окунаются в воду, но пока массового купания нет. Сейчас в среднем температура воды составляет около 18 градусов.

Как прогнозируют синоптики, комфортной температуры морской воды у берегов Крыма осталось ждать недолго. Это может произойти уже к концу первой декады июня.

Ранее сообщалось, что купание в непредназначенных для этого местах несет серьезные риски для здоровья и жизни человека. Об этом заявил врач-терапевт Дмитрий Демидик. По его словам, природные водоемы, особенно со стоячей или слабопроточной водой, являются благоприятной средой для размножения бактерий, вирусов и паразитов.

По словам врача, особенно опасна вода вблизи мест водопоя скота или при большом скоплении водоплавающих птиц, которые переносят церкариоз.