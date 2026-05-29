Украина отреагировала на прилет БПЛА в Румынию

Сибига: Необходимо усилить поддержку Украины для обеспечения безопасности в регионе

Для обеспечения безопасности в регионе необходимо усилить поддержку Украины. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига, комментируя прилет дрона в Румынию. Пост опубликован в Telegram-канале украинского ведомства.

«Укрепление противовоздушной обороны Украины также является стратегической задачей — чтобы защитить не только нашу страну, но и уменьшить риски для наших соседей», — сказано в материале.

Политик также подчеркнул, что Украина и Румыния «твердо стоят плечом к плечу». По его словам, Киев готов сотрудничать с Бухарестом по вопросу обеспечения безопасности в воздушном пространстве.

Ранее стало известно, что беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. МИД Румынии в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ) обвинил в случившемся Россию.