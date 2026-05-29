Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:34, 29 мая 2026Бывший СССР

Украина отреагировала на прилет БПЛА в Румынию

Сибига: Необходимо усилить поддержку Украины для обеспечения безопасности в регионе
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Для обеспечения безопасности в регионе необходимо усилить поддержку Украины. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига, комментируя прилет дрона в Румынию. Пост опубликован в Telegram-канале украинского ведомства.

«Укрепление противовоздушной обороны Украины также является стратегической задачей — чтобы защитить не только нашу страну, но и уменьшить риски для наших соседей», — сказано в материале.

Политик также подчеркнул, что Украина и Румыния «твердо стоят плечом к плечу». По его словам, Киев готов сотрудничать с Бухарестом по вопросу обеспечения безопасности в воздушном пространстве.

Ранее стало известно, что беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. МИД Румынии в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ) обвинил в случившемся Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    В России ускорились темпы посевной

    Напуганную разлукой с родителями восьмиклассницу поймали на АЗС в российском городе

    Почти двухметровая россиянка прошлась по городу и показала эмоции прохожих

    Вооруженные силы России получили БМД-2М с «Берегом»

    Россиянин забил знакомого молотком и спрятал его под бетоном

    Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

    Российский экс-депутат добился приостановки своего дела после отказа суда

    Звезда Comedy Club объявил об уходе из шоу

    Дима Билан сделал заявление о личной жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok