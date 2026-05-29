Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

Почти 100 тысяч Honda в США подлежат отзыву из-за дефекта в системе безопасности

Японская Honda, прекратившая официальные поставки в Россию, сообщила об отзыве 98 892 машин, реализованных в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального управления безопасностью движения (NHTSA).

Сервисная кампания объявлена для седана Acura TLX, а также модели Accord и Accord Hybrid, выпущенных в 2022 году. Причиной отзыва стал производственный дефект, способный спровоцировать ложную активацию системы пассивной безопасности.

По информации регулятора, все дело в сенсоре, определяющем массу пассажира на переднем сиденье. Этот элемент может разрушаться, что приводит к электрическому замыканию. В результате фронтальная подушка безопасности способна раскрыться даже в тех ситуациях, когда электроника обязана блокировать ее срабатывание. Дефект увеличивает риск травм, например, при размещении ребенка в автокресле. Для устранения проблемы во всех машинах, попавших под отзыв, бесплатно обновят дефектные датчики.

Ранее Nissan сообщил об отзыве более 68 тысяч машин, проданных на китайском рынке. Все они были собраны на совместном с Dongfeng Motor предприятии. Сервисная кампания затронет электрический седан Nissan N7 и подключаемый гибридный внедорожник Nissan N6.