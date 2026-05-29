В Сети исказили заявление детского омбудсмена Москвы о работе с 12 лет

Детский омбудсмен Москвы Ярославская не предлагала разрешить детям в РФ работать с 12 лет

В сети распространили слова уполномоченного по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, которая якобы предложила разрешить работать подросткам с 12 лет и изменить для этого федеральное законодательство. Она сослалась на данные опросов, согласно которым большинство детей уже в этом возрасте хотят работать и «получать копеечку».

На самом деле Ярославская не предлагала разрешить работать в России с 12 лет. Она сама позднее уточнила, что предлагает изменить федеральное законодательство ради 14-летних подростков и самих работодателей — то есть не призывает снизить возраст для первой официальной работы.

Детский омбудсмен пояснила, что спрос со стороны подростков (речь о подростках с 14 лет) на подработку огромный («летом почти все они хотят иметь свои деньги и быть занятыми»), но на практике найти работу им сложно, так как работодатели отказывают из-за слишком жестких ограничений, бюрократических процедур и риска получить огромный штраф за малейшую ошибку. И Ярославская призывает с помощью изменений в законе создать экономические стимулы для работодателей, трудоустраивающих подростков.

Что же касается 12-летних ребят, она подтвердила данные опросов, что дети в этом возрасте хотят иметь карманные деньги и быть самостоятельными. «Но это не значит, что мы должны менять закон ради них и отправлять шестиклассников на официальную работу», — подчеркивает омбудсмен, лишь призывая родителей приобщать детей к труду, выдавая им деньги не за просто так, а за выполнение бытовых задач, помощь по дому, даче и подобное.

Таким образом, путаница возникла из-за того, что Ярославская высказала в одном предложении и призыв изменить закон, и данные об опросе 12-летних подростков. Но речь шла о двух разных темах.

В России на данный момент согласно Трудовому кодексу (статья 63) можно официально работать с 14 лет, с письменного согласия одного из родителей (или попечителя). Работа не должна пересекаться с учебой, допускается исключительно легкий труд, не причиняющий вреда здоровью.

Подростки до 16 лет могут работать максимум 4 часа в день во внеучебное время (как правило, речь идет о летнем времени) и 2,5 часа во время учебного года. Общее рабочее время за неделю — не более 24 часов в первом случае и не более 12 часов во втором. До 16 лет нельзя работать ночью, сверхурочно, а также нельзя направлять в служебные командировки. Также работодатель не имеет права устанавливать для несовершеннолетнего испытательный срок.

С 12 лет работать можно только в кино, цирке, театрах и концертных организациях — с согласия одного из родителей и разрешения органа опеки. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем.

Слова Ярославской опубликовали российские агентства и множество СМИ: ТАСС, РИА Новости, агентство «Москва», Forbes, BFM.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».