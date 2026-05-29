Мужчины бросились тренироваться «по-женски» ради красивых ягодиц. Они верят, что это может продлить жизнь

Если раньше мужчины приходили в тренажерный зал за широкими плечами, огромными бицепсами и рельефной грудью, а приседания и упражнения на ягодицы считались скучной необходимостью и чем-то из «женской» части фитнеса, то сегодня все изменилось: мужчины стали целенаправленно качать ягодицы, не стесняясь круглых форм. Эксперты говорят, что сильная пятая точка — это не только эстетично, она якобы дает здоровье и даже долголетие. Почему мужские ягодицы внезапно стали новым символом здоровья и как этот тренд изменил культуру фитнеса — в материале «Ленты.ру».

«У нас теперь культура, где правят ягодицы»

За последний два года персональные тренеры отмечают заметный рост интереса мужчин к тренировкам ягодиц. Раньше эта группа мышц чаще ассоциировался с женскими программами тренировок, а про мужчин с тонкими ногами и плоской пятой точкой шутили, что они пропускают «день ног». Но сегодня мужчины все чаще включают упражнения на ягодичные мышцы в свои регулярные занятия.

Такую тенденцию подтверждает и статистика: в элитном спортклубе Equinox заметили, что с каждым годом все больше и больше мужчин приходят качать ягодицы на групповые занятия. Так, с 2024 года число мужчин, записывающихся на тренировочную программу «Лучшая попа в мире», выросло на 17 процентов.

Мода на прокачку ягодичных мышц видна и среди клиентов фитнес-клубов сети Dogpound. Этот зал достаточно популярен среди американских звезд: здесь тренируются певица Тейлор Свифт, актер Хью Джекман, модель Хейли Бибер и модельер Марк Джейкобс. По словам владелицы сети Dogpound Лили Гаттян, залам в Лос-Анджелесе из-за запросов клиентов пришлось закупить тренажеры для проработки ягодичных мышц.

Все парни хотят мощные бедра и попу покрупнее. У нас теперь культура, где правят ягодицы Дэниел Райс персональный тренер из Лос-Анджелеса

Видео в соцсетях с советами по тренировке ягодиц для мужчин набирают сотни тысяч просмотров. Причем если раньше такие ролики в основном записывали женщины-тренеры, то теперь с ними конкурируют мужчины.

Одним из самых ярких примеров стал блогер Майкл Нунциата, более известный в соцсетях под псевдонимом Nunzi. Благодаря контенту о прокачке ягодиц он набрал почти два миллиона подписчиков в TikTok. Его самое популярное видео с программой тренировок посмотрели более 60 миллионов раз. «Накачай ягодицы — преобрази жизнь», — гласит описание его TikTok-аккаунта.

Мужчины постепенно перестают стесняться больших ягодиц, а некоторые и вовсе хотят подчеркнуть их с помощью одежды. Тот же Майкл Нунциата снимает видео и тренируется в мужских леггинсах — так называемых меггинсах — обтягивающих спортивных лосинах. Раньше такая одежда была предметом женского гардероба, но теперь в ней все чаще можно встретить спортивных мужчин, которые хотят подчеркнуть свои формы.

Майкл Нунциата Кадр: NUNZI / YouTube

Аналитики заметили, что за последние годы вырос сегмент мужской обтягивающей одежды. Эксперты рынка прогнозируют, что спрос на меггинсы будет увеличиваться в среднем на 8,2 процента ежегодно вплоть до 2031 года — это самый высокий темп роста среди всех категорий покупателей.

Еще мужчины чаще стали покупать одежду для йоги, тоже достаточно обтягивающую: мировой рынок мужской одежды для таких тренировок уже превысил 10,4 миллиарда долларов и продолжает расти более чем на 9 процентов ежегодно.

Секрет долголетия

Хотя мода на большие ягодицы у мужчин все еще может казаться странной или непривычной, польза от тренировок этих мышц уже давно не вызывает сомнений. Ягодичные мышцы считаются одними из самых больших и сильных в организме: они помогают держать осанку, стабилизируют таз, позвоночник и участвуют почти во всех движениях.

Врачи и эксперты по долголетию подчеркивают, что именно здоровье ягодичных мышц помогает продлить жизнь. Когда ягодичные мышцы слабые, нагрузка начинает переходить на поясницу, колени и тазобедренные суставы, из-за чего могут появляться боли и ухудшаться подвижность.

Блогер @tightsindallas Кадр: @tightsindallas

Исследование корейских ученых показывает, что прокачка ягодичных мышц в спортзале помогает снизить хронические боли в спине и коленях. Другое исследование, проведенное в учеными из Британии и Японии, доказало, что сильные ягодицы помогают увеличить скорость бега и показатели выносливости.

Как объясняет тренер Бенито Вильянуэва, тренировки таких крупных мышц, как ягодицы или ноги, временно повышают уровень тестостерона и гормона роста. Но главное в другом: тренировки крупных мышц помогают организму лучше работать изнутри. Тело эффективнее использует энергию и лучше контролирует уровень сахара в крови, а это напрямую связано с хорошим самочувствием, подвижностью и более здоровым старением.

«Но главное здесь — обмен веществ и клеточные сигналы. Вы улучшаете то, как тело перерабатывает сахар, расходует энергию и поддерживает мышцы в долгосрочной перспективе», — считает Вильянуэва.

Силовой тренер Эшли Борден любит говорить своим клиентам, что сильные ягодичные мышцы — это своего рода страховка от типичного «папиного пуза» в среднем возрасте. По ее словам, с годами многие мужчины теряют мышечную массу в ягодицах и ногах, начинают меньше двигаться, из-за чего тело перераспределяет объем: мышцы уменьшаются, а жир откладывается в области живота. Иными словами, когда у мужчин исчезают сильные ягодицы, то постепенно появляется округлившийся живот.

Дело даже не в эстетике. Цель заключается в том, чтобы чувствовать себя лучше в течение следующих 20-30 лет. Проблемы с коленями? Проблемы с бедрами? С осанкой? В девяти случаях из десяти всему виной слабые ягодичные мышцы Роб Томпсон звездный тренер

Тренер Роб Томпсон работает в основном с богатыми клиентами — знаменитостями и топ-менеджерами крупных фирм. Эксперт отмечает, что в последние годы его клиенты пытаются придать тонус нижней части тела, чтобы компенсировать годы сидячей работы. Для этого, например, некоторые работают стоя или ставят перед своим столом беговую дорожку и ходят по ней.

Эксперты выделяют несколько эффективных упражнений для прокачки ягодичных мышц. Среди них, например, становая тяга, разного рода выпады (особенно болгарские выпады), приседание сумо (с широко расставленными ногами) и ягодичный мост. Но главное во всех упражнениях — правильная техника и подбор корректного веса, чтобы не навредить своему здоровью.