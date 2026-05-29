Если раньше мужчины приходили в тренажерный зал за широкими плечами, огромными бицепсами и рельефной грудью, а приседания и упражнения на ягодицы считались скучной необходимостью и чем-то из «женской» части фитнеса, то сегодня все изменилось: мужчины стали целенаправленно качать ягодицы, не стесняясь круглых форм. Эксперты говорят, что сильная пятая точка — это не только эстетично, она якобы дает здоровье и даже долголетие. Почему мужские ягодицы внезапно стали новым символом здоровья и как этот тренд изменил культуру фитнеса — в материале «Ленты.ру».
«У нас теперь культура, где правят ягодицы»
За последний два года персональные тренеры отмечают заметный рост интереса мужчин к тренировкам ягодиц. Раньше эта группа мышц чаще ассоциировался с женскими программами тренировок, а про мужчин с тонкими ногами и плоской пятой точкой шутили, что они пропускают «день ног». Но сегодня мужчины все чаще включают упражнения на ягодичные мышцы в свои регулярные занятия.
Такую тенденцию подтверждает и статистика: в элитном спортклубе Equinox заметили, что с каждым годом все больше и больше мужчин приходят качать ягодицы на групповые занятия. Так, с 2024 года число мужчин, записывающихся на тренировочную программу «Лучшая попа в мире», выросло на 17 процентов.
Мода на прокачку ягодичных мышц видна и среди клиентов фитнес-клубов сети Dogpound. Этот зал достаточно популярен среди американских звезд: здесь тренируются певица Тейлор Свифт, актер Хью Джекман, модель Хейли Бибер и модельер Марк Джейкобс. По словам владелицы сети Dogpound Лили Гаттян, залам в Лос-Анджелесе из-за запросов клиентов пришлось закупить тренажеры для проработки ягодичных мышц.
Все парни хотят мощные бедра и попу покрупнее. У нас теперь культура, где правят ягодицы
Видео в соцсетях с советами по тренировке ягодиц для мужчин набирают сотни тысяч просмотров. Причем если раньше такие ролики в основном записывали женщины-тренеры, то теперь с ними конкурируют мужчины.
Одним из самых ярких примеров стал блогер Майкл Нунциата, более известный в соцсетях под псевдонимом Nunzi. Благодаря контенту о прокачке ягодиц он набрал почти два миллиона подписчиков в TikTok. Его самое популярное видео с программой тренировок посмотрели более 60 миллионов раз. «Накачай ягодицы — преобрази жизнь», — гласит описание его TikTok-аккаунта.
Мужчины постепенно перестают стесняться больших ягодиц, а некоторые и вовсе хотят подчеркнуть их с помощью одежды. Тот же Майкл Нунциата снимает видео и тренируется в мужских леггинсах — так называемых меггинсах — обтягивающих спортивных лосинах. Раньше такая одежда была предметом женского гардероба, но теперь в ней все чаще можно встретить спортивных мужчин, которые хотят подчеркнуть свои формы.
Аналитики заметили, что за последние годы вырос сегмент мужской обтягивающей одежды. Эксперты рынка прогнозируют, что спрос на меггинсы будет увеличиваться в среднем на 8,2 процента ежегодно вплоть до 2031 года — это самый высокий темп роста среди всех категорий покупателей.
Еще мужчины чаще стали покупать одежду для йоги, тоже достаточно обтягивающую: мировой рынок мужской одежды для таких тренировок уже превысил 10,4 миллиарда долларов и продолжает расти более чем на 9 процентов ежегодно.
Секрет долголетия
Хотя мода на большие ягодицы у мужчин все еще может казаться странной или непривычной, польза от тренировок этих мышц уже давно не вызывает сомнений. Ягодичные мышцы считаются одними из самых больших и сильных в организме: они помогают держать осанку, стабилизируют таз, позвоночник и участвуют почти во всех движениях.
Врачи и эксперты по долголетию подчеркивают, что именно здоровье ягодичных мышц помогает продлить жизнь. Когда ягодичные мышцы слабые, нагрузка начинает переходить на поясницу, колени и тазобедренные суставы, из-за чего могут появляться боли и ухудшаться подвижность.
Исследование корейских ученых показывает, что прокачка ягодичных мышц в спортзале помогает снизить хронические боли в спине и коленях. Другое исследование, проведенное в учеными из Британии и Японии, доказало, что сильные ягодицы помогают увеличить скорость бега и показатели выносливости.
Сильные ягодичные мышцы — это своего рода страховка от типичного «папиного пуза» в среднем возрасте
Как объясняет тренер Бенито Вильянуэва, тренировки таких крупных мышц, как ягодицы или ноги, временно повышают уровень тестостерона и гормона роста. Но главное в другом: тренировки крупных мышц помогают организму лучше работать изнутри. Тело эффективнее использует энергию и лучше контролирует уровень сахара в крови, а это напрямую связано с хорошим самочувствием, подвижностью и более здоровым старением.
«Но главное здесь — обмен веществ и клеточные сигналы. Вы улучшаете то, как тело перерабатывает сахар, расходует энергию и поддерживает мышцы в долгосрочной перспективе», — считает Вильянуэва.
Силовой тренер Эшли Борден любит говорить своим клиентам, что сильные ягодичные мышцы — это своего рода страховка от типичного «папиного пуза» в среднем возрасте. По ее словам, с годами многие мужчины теряют мышечную массу в ягодицах и ногах, начинают меньше двигаться, из-за чего тело перераспределяет объем: мышцы уменьшаются, а жир откладывается в области живота. Иными словами, когда у мужчин исчезают сильные ягодицы, то постепенно появляется округлившийся живот.
Дело даже не в эстетике. Цель заключается в том, чтобы чувствовать себя лучше в течение следующих 20-30 лет. Проблемы с коленями? Проблемы с бедрами? С осанкой? В девяти случаях из десяти всему виной слабые ягодичные мышцы
Тренер Роб Томпсон работает в основном с богатыми клиентами — знаменитостями и топ-менеджерами крупных фирм. Эксперт отмечает, что в последние годы его клиенты пытаются придать тонус нижней части тела, чтобы компенсировать годы сидячей работы. Для этого, например, некоторые работают стоя или ставят перед своим столом беговую дорожку и ходят по ней.
Эксперты выделяют несколько эффективных упражнений для прокачки ягодичных мышц. Среди них, например, становая тяга, разного рода выпады (особенно болгарские выпады), приседание сумо (с широко расставленными ногами) и ягодичный мост. Но главное во всех упражнениях — правильная техника и подбор корректного веса, чтобы не навредить своему здоровью.