Зеленский сделал заявление после инцидента с БПЛА в Румынии

14:07, 29 мая 2026

Зеленский после инцидента с БПЛА в Румынии заявил о готовности поддержать Бухарест
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Румынии заявил о готовности поддержать Бухарест. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

«[Украина] готова поддержать Румынию любым необходимым способом», — подчеркнул политик. Он также призвал ввести новые санкции против России.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац. Он находится недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, им оказывается медицинская помощь.

