Друг обнимавшегося со школьницей бариста раскрыл подробности о его жизни

РЕН ТВ: Привлекший внимание объятиями со школьницей бариста на пять лет уезжал из России

Привлекший внимание объятиями со школьницей бариста на пять лет уезжал из России. Подробности о его жизни раскрыл друг детства в беседе с РЕН ТВ.

По словам собеседника издания, его отъезд из страны был связан с проблемами с законом, которые возникли, когда он занимался майнингом и брал в аренду оборудование. «Он встрял в очень большие долги и уехал со своей девушкой, она тоже была сильно младше его», — рассказал россиянин.

Он также отметил, что попавшийся на объятиях со школьницей бариста неоднократно общался с несовершеннолетними девушками. Обычно он знакомился с ними в социальных сетях. Также молодой человек продал квартиру бабушки и открыл кинокомпанию, планируя снять фильм ужасов. На кастинги он также якобы приглашал много юных девочек.

«Я ему в шутку говорил, что он когда-нибудь доиграется», — заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 29-летнего жителя района Коммунарка, заподозренного в педофилии. Он является сыном владелицы кофеен. Кто-то из клиентов заведения увидел, что бариста целовал и трогал девочку, возраст которой на вид не превышал 13-15 лет.

