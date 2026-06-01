В первый день лета в России и мире отмечается День защиты детей. Также 1 июня поздравления принимают служащие Северного флота ВМФ РФ. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают по всему миру 1 числа, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей отмечает день рождения.

Праздники в России

День Северного флота ВМФ России

В 2026 году служащие Северного флота (СФ) отметят 293 года со дня основания подразделения. Изначально отсчет вели от 1 июня 1933 года, когда в Мурманске появилась Северная флотилия, позже преобразованная в порт. Однако в 2014 году была установлена более ранняя дата — 1733 год, время постройки военного порта в Архангельске.

Северный флот ВМФ России базируется в Североморске. Флагман СФ — «Адмирал Кузнецов», единственный в России авианесущий крейсер. В составе флота имеются атомные подлодки, надводные корабли и авиация, а также единственные в мире надводные крейсера с атомной энергетической установкой.

Какие еще праздники отмечают в России 1 июня

День военно-транспортной авиации;

День создания правительственной связи.

Праздники в мире

Международный день защиты детей

Праздник учредили в 1949 году на конгрессе Международной демократической федерации женщин. Главная цель — напомнить взрослым людям, как важно беречь подрастающее поколение. В современном мире все еще актуальны проблемы эксплуатации детей, жестокого к ним отношения и насилия. Праздник призван привлечь внимание всех жителей планеты к решению данных вопросов.

День защиты детей широко отмечают более чем в 30 странах мира, в том числе в России, Китае и постсоветских странах. В большинстве западных стран, например, в Италии, Германии и Франции, День ребенка отмечают 20 ноября.

Всемирный день молока

День молока был учрежден в 2001 году по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Праздник призван отметить труд работников молочных предприятий и напомнить общественности о полезных свойствах молока. Также в этот день принято уделять особое внимание проблемам фермеров, которые ведут экологичное хозяйство.

Какие еще праздники отмечают в мире 1 июня

Всемирный день родителей;

День Конституции в Тунисе;

День Мадарака в Кении.

Какой церковный праздник 1 июня

День Святого Духа

В 2026 году на 1 июня выпадает день Святого Духа, или Духов День, который традиционно отмечается после дня Святой Троицы.

Православные верующие чествуют одну из трех ипостасей единого Бога — Святой Дух. В частности, вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христова и на десятый — после Вознесения. Считается, что именно благодаря этому ученики Иисуса Христа смогли проповедовать Евангелие по всему миру.

День памяти князя Дмитрия Донского

Дмитрий Донской (1350-1389) был князем Московским, Владимирским и Новгородским. Свое прозвище получил за победу в Куликовской битве, также известной как Мамаево побоище, — в 1380 году русская армия под предводительством Донского одолела войско Золотой Орды во главе с темником Мамаем.

Будучи глубоко верующим христианином, перед битвой Дмитрий Донской заручился благословением преподобного Сергия Радонежского. Одержав победу, князь устроил Успенский монастырь на реке Дубенке, а на могилах павших воинов по его приказу был построен храм Рождества Пресвятой Богородицы. В 1988 году РПЦ причислила Дмитрия Донского к лику святых.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 июня

Нинооба — День пришествия Крестительницы Грузии;

День памяти преподобного Корнилия Палеостровского;

День памяти священномученика Патрикия, епископа Прусского и с ним трех пресвитеров;

День памяти мученика Калуфа Египтянина;

День памяти преподобного Сергия Шухтомского.

Приметы на 1 июня

Утро без росы — к дождю.

На елках много шишек — к хорошему урожаю огурцов.

Туман в этот день предвещает богатый урожай грибов.

Раки вылезли из реки — к дождю.

Кто родился 1 июня

Норма Джин Мортенсон, так на самом деле звали легендарную актрису, родилась в Лос-Анджелесе. Ее отец оставил семью еще до появления девочки на свет, мать страдала психической болезнью и периодически лежала в больнице, так что юная Норма все детство провела в приемных семьях и приютах.

Травмы прошлого не помешали Мэрилин построить головокружительную карьеру в Голливуде — она снялась в 33 фильмах, самые известные из которых — «В джазе только девушки» и «Джентльмены предпочитают блондинок». Мэрилин Монро до сих пор считается главным секс-символом XX века и иконой стиля. Культовыми стали многие ее образы — в том числе белое платье-плиссе из фильма «Зуд седьмого года».

Том Холланд (30 лет)

Широкому зрителю британский актер Том Холланд известен по роли Человека-паука в фильмах Marvel. Также многие знают его благодаря вирусному ролику, в котором Том повторяет танец Рианны под песню Umbrella. При этом за плечами актера много интересных работ, в том числе сериал «Переполненная комната», фильмы «Анчартед: На картах не значится», «Невозможное», «Дьявол всегда здесь» и другие.

