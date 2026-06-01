«Его фото излучают счастье». Лето в стиле Паваротти стало мечтой людей по всему миру. Он радуется простым вещам и много ест

«Лента: ру»: Паваротти стал символом идеального отдыха у пользователей TikTok

Весной пользователи Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ), TikTok и других соцсетей решили, что проведут грядущее лето в стиле Лучано Паваротти — легендарного итальянского оперного певца. Опубликовав множество фотографий счастливого и довольного жизнью тенора и вдохновившись ими, они постарались вывести формулу идеального отдыха. В нее вошли неспешные посиделки с друзьями на свежем воздухе, большое количество вкусной еды и другие виды гедонистического досуга. Как Паваротти стал символом идеального отдыха и как весь мир пытается повторить его dolce vita — в материале «Ленты.ру».

«Его фото в гамаке излучает счастье»

«Я собираюсь провести лето, как Лучано Паваротти, и никто меня не остановит», — гласит подпись к публикации пользователя TikTok с ником zLora, набравшей более 380 тысяч просмотров.

В посте — подборка фотографий итальянского тенора.

На снимках Паваротти, одетый в цветастую гавайскую рубашку и шорты, катается на велосипеде и мопеде, умиротворенно лежит в гамаке, заботливо накладывает аппетитную пасту из большой общей тарелки в отдельную и восхищается лежащим перед ним разрезанным спелым арбузом. На других фотографиях тенор беззаботно плещется в бассейне, катается на яхте и играет с детьми

Легендарные фотографии жизнерадостного Паваротти в ярких рубашках публиковались в Сети давно, но именно в 2026 году похожих постов с нарезками из фотографий тенора стало особенно много.

В таких публикациях визуальный ряд сопровождается произведениями в исполнении Паваротти — например, арией La donna è mobile из оперы «Риголлетто» Джузеппе Верди, неаполитанской песней ’O sole mio Эдуардо ди Капуа и Джованни Капурро или песнями Андреа Бочелли.

Когда видео о беспечном теноре и его отдыхе стали популярны, официальные представители Паваротти тоже подключились к тренду и даже придумали для него специальный хештег #PavSummer.

В комментариях к таким постам обычно отмечаются люди, которых совершенно очаровала идея хотя бы на одно лето забыть о привычных делах и заботах и начать вкусно есть, проводить время на воздухе и валяться в гамаке. «Девочка: похудела к лету. Женщина: проводит лето в стиле Лучано Паваротти», — шутят они.

«То, что ты величайший певец, не должно лишать тебя возможности подурачиться», «Он любил жизнь и умел наслаждаться ею», «Вот так люди и должны жить», «Планы на лето: радоваться жизни, как Лучано Паваротти», «Музыка, еда и футбол. Кажется, это идеально», — пишут в комментариях под такими видео пользователи.

Паваротти и футбол Лучано Паваротти всерьез увлекался футболом и хотел быть профессиональным вратарем. Однако мать убедила его стать учителем. Будущий великий тенор действительно работал в начальной школе, затем был страховым агентом и только после этого выбрал карьеру певца. Паваротти на всю жизнь остался футбольным болельщиком. Когда он стал известным певцом, выступал на стадионах. Например, ария Nessun Dorma из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» в исполнении великого тенора была главной темой чемпионата мира по футболу в Италии, который состоялся в 1990 году.

Еще один пользователь так вдохновился трендом, что переосмыслил всю свою жизнь и констатировал: его больше не интересуют вечеринки до утра и танцы под клубную музыку с алкоголем. Предстоящий летний отдых он планирует провести так, как это делал итальянский тенор: с дружескими застольями и простыми развлечениями вроде бадминтона и плавания в бассейне.

«Хочу отдыхать так же, как он», «Мои планы на лето», «Его фото в гамаке излучает счастье», «Кажется, это идеально», «Сладость ничегонеделания», «Покажу это HR, когда меня спросят, где я вижу себя через десять лет», — восхищаются пользователи

Некоторые решили, что такой стиль жизни — это скорее итальянское лето в целом, чем лето в стиле Лучано Паваротти. В частности, они обратили внимание на то, что так же проводил свободное время Тони Сопрано, главный герой сериала «Клан Сопрано»: он общался с близкими, плескался в бассейне и никуда не спешил.

Правда, и у этого тренда нашлись хейтеры. Некоторые сообщили, что не могут себе позволить итальянскую dolce vita в стиле Паваротти, потому что такой отдых на самом деле стоит очень дорого. «Я бы хотел с лямом долларов провести лето. Только где его найти-то?» — задался вопросом один из них.

Обеды в Пезаро

Большинство фотографий, которые стали в 2026 году символами идеального лета, были сделаны в 1990 году на вилле Паваротти «Джулия» в итальянском городе Пезаро, расположенном на берегу Адриатического моря. Великий тенор обычно отправлялся туда раз в год, вместе с ним была семья — жена Адуа Верони и три их дочери.

Паваротти и Верони прожили вместе почти 40 лет, но развелись в 2000 году, когда она увидела в газете сделанную во время гастролей мужа фотографию, на которой он был запечатлен с молодой помощницей Николеттой Мантовани. После развода тенор женился на Николетте

В Пезаро к Паваротти и его семье приезжало множество гостей, другие певцы, поклонники и просто друзья. На вилле «Джулия» было людно и шумно, но при этом там царила атмосфера расслабленности и дружелюбия. Смысловым центром дня для семьи и их гостей были обеды.

В мемуарах «Я, Лучано Паваротти, или Восхождение к славе» эти обеды назвали чем-то вроде ежедневного ритуала, который помогал певцу «оторваться от мира, который создал его и вскормил».

Главное событие дня в жизни обитателей виллы — обед, на который обычно собирается не менее 12 человек. Родственники, друзья, сотрудники проводят застолье, наслаждаясь беседой и четырьмя или пятью превосходными блюдами Из мемуаров «Я, Лучано Паваротти, или Восхождение к славе»

После плотного обеда все гости виллы любовались закатом, если трапеза затягивалась до вечера за оживленной беседой, или располагались на террасе с книгой или газетой. Те, кто хотел, отправлялись по своим комнатам.

Лето в стиле Паваротти: инструкция

Чтобы провести лето в неспешной атмосфере итальянской виллы, даже если этой виллы нет, в Сети советуют для начала собрать набор вещей, вдохновленный фотографиями из Пезаро. Чтобы жаркие месяцы прошли расслабленно и непринужденно, блогер с ником @airalo посоветовал запастись гамаком, мопедом и игральными картами.

Одеваться автор публикации предлагает в легкие белые шорты, яркую рубашку с цветочным принтом и белую удобную обувь, например, кроссовки.

Перевод: лето Паваротти: стартовый набор Изображение: @airalo

А TikTok-блогерша @magpierecommends посоветовала тем, кто хочет провести лето в стиле Паваротти, не тратить ни лишних усилий, ни лишних денег, а просто купить одежду в секонд-хенде.

«Для начала нам нужна свободная веселая рубашка. Я на 100 процентов уверена, что она должна быть из шелка, но вискоза — тоже подходящий материал для лета. (…) Потом нам необходим яркий шарф с узором, который можно игриво накинуть на шею», — порекомендовала она

Обедать последователи тренда советуют непременно пастой. По запросу «итальянское лето» в соцсетях можно найти множество ее рецептов. Некоторые принялись готовить ее по рецептам из книги «Великолепный стол: рецепты из Эмилии-Романьи, сердца кухни Северной Италии» — она была одобрена лично Паваротти. «Лучшая кулинарная книга. Этот человек знал, как правильно есть», — хвалят ее в сети.

Сам Паваротти, как шутили его современники, ставил пасту на первое место в жизни, все остальное шло уже после нее. Они рассказывали, что певец брал с собой в путешествия пасту, сыры и даже посуду, чтобы готовить любимые блюда. Тенор неоднократно пытался худеть и сокращать калорийность рациона, но эти попытки, как правило, ничем не заканчивались.