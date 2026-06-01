В украинских СМИ распространился фейк о неспособности ВСУ ударить по ЗАЭС

Сообщение в украинских СМИ о неспособности ВСУ ударить по ЗАЭС — фейк

В украинских СМИ распространяется информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили удара по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Авторы сообщений ссылаются на то, что на вооружении украинской армии нет беспилотников с оптоволоконным управлением, имеющих такой дальний радиус действия, как и дронов с кумулятивной боевой частью весом 5–6 килограмм.

Однако еще в январе стало известно, что ВСУ используют оптоволоконные дроны. Об этом сообщал ТАСС оператор FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН) с позывным Буратино.

Также известно, что Запорожская АЭС расположена на противоположном берегу Днепра, что требует от дрона преодолеть 8–10 километров для атаки. Даже на украинском рынке в открытом доступе можно найти беспилотники, способные нести до 5–6 килограмм и более груза на значительно большие дальности. Это делает аргументы ВСУ о невозможности такой атаки неубедительными.

Факты свидетельствуют о том, что Запорожская атомная электростанция подверглась атаке со стороны Украины. Так, 30 мая гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока №6 возникла дыра. Известно, что украинский дрон управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание, сообщают РИА Новости.

Специалистам МАГАТЭ был предоставлен доступ к месту удара дрона на ЗАЭС для проведения инспекции. Эксперты зафиксировали повреждения внешней обшивки турбинного здания после атаки БПЛА. В ходе обхода территории специалисты обнаружили повреждения металлического люка доступа, расположенного на нескольких уровнях выше, а также несколько обломков и остатки оптоволоконного кабеля на земле. Как отмечается в сообщении, характер повреждений полностью соответствует последствиям удара дрона. Об этом сообщили «Ведомости».

Сообщение о том, что Украина не наносила удар по ЗАЭС, не получило распространение в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

