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14:40, 3 июня 2026Экономика

RWB и АНО «Креативная экономика» объединят усилия для развития креативных индустрий

RWB и АНО «Креативная экономика» подписали соглашение на ПМЭФ
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

RWB и АНО «Креативная экономика» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития креативной экономики, направленное на поддержку российских производителей, дизайнеров, представителей креативных индустрий, а также субъектов малого и среднего предпринимательства. Подписание состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума.

Подписи под соглашением поставили основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким и президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

«Цифровая платформа сегодня — это уже не только драйвер развития предпринимательства, но и сопутствующих ему специальностей — в особенности в числе креативных индустрий. Развивая инфраструктуру креативной экономики, мы создаем пространство, в котором уникальность российских брендов становится их главным конкурентным преимуществом — как на отечественном, так и на международном рынке. Уверены, что наше партнерство с АНО «Креативная экономика» позволит превратить локальный креатив в культурный код экономики будущего», — отметила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Стороны намерены развивать инфраструктуру креативной экономики, цифровые сервисы и предпринимательские инициативы, а также создавать условия для продвижения отечественных брендов, товаров и услуг креативных индустрий на цифровых платформах. В рамках сотрудничества также планируется реализация образовательных, социальных и культурных проектов, основанных на принципах творчества, инноваций и поддержки талантов.

«Платформа сегодня — это новая экономическая территория. Именно здесь формируется инфраструктура, которая раньше была доступна только крупному бизнесу: логистика, маркетинг, аналитика, доступ к покупателю. Для креативных индустрий это меняет все. Человек с уникальным продуктом больше не зависит от того, есть ли рядом крупный город или инвестор. Платформа выравнивает возможности — и в этом ее главная ценность. Наше партнерство с RWB позволит развивать такую бесшовную среду для креативной экономики и ту самую инфраструктуру доверия и «мягкой силы», — отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

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