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15:08, 3 июня 2026Интернет и СМИ

«ВКонтакте» анонсировала масштабную технологическую трансформацию

«ВКонтакте» обновила веб-платформу и ускорила загрузку сайта на 25 процентов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Крупнейшая социальная сеть в России и странах СНГ «ВКонтакте» анонсировала масштабную технологическую трансформацию. В ее рамках уже произошло обновление веб-платформы и ускорение загрузки сайта на 25 процентов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Как уточняется, изменения внедряются поэтапно с сохранением стабильности сервиса. Они затронули ленту, профили, сообщества, мессенджер, клипы, фотографии и маркет.

Пользователи веб-версии соцсети сразу видят шапку, навигацию и структуру страницы, в то время как контент подгружается параллельно. В результате страницы стали открываться быстрее, а среднее время перехода между разделами ускорилось.

«Обновление архитектуры веб-версии "ВКонтакте" — это не только про скорость загрузки страниц. Такие изменения создают фундамент для дальнейшего развития сервиса, помогают ускорять разработку и быстрее запускать новые возможности для пользователей», — рассказал технический директор «ВКонтакте» Юрий Кочарян.

Ранее стало известно, что за первый квартал 2026 года авторы «ВКонтакте» заработали 718 миллионов рублей с помощью инструмента монетизации «VK Донат».

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