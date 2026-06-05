«Роснефть» и «КАМАЗ» расширят стратегическое партнерство

«Роснефть» и «КАМАЗ» подписали соглашение на ПМЭФ

«Роснефть» и «КАМАЗ» в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Документ подписан в продолжение сотрудничества между компаниями и предполагает переход на новый формат взаимодействия в области использования техники – интегральную аренду транспортных средств.

В рамках соглашения «КАМАЗ» при передаче «Роснефти» в аренду транспортных средств обязуется обеспечить их полное обслуживание, а также развивать соответствующую инфраструктуру, необходимую для бесперебойного ремонта и сервиса.

Как предполагается, сотрудничество позволит «НК «Роснефть» получить технику с сервисным обслуживанием и повысить общую эффективность транспортного процесса, а «КАМАЗ» - увеличить объемы выпуска грузовых коммерческих автомобилей и специальной техники.