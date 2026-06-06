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10:58, 6 июня 2026Экономика

Игорь Сечин заявил о росте цен на электроэнергию в США

Игорь Сечин: к 2040 году потребуется удвоение инфраструктуры электросетей

Фото: Lichtwolke / Shutterstock / Fotodom  

Строительство и модернизация электросетей нового типа потребует удвоения существующей инфраструктуры, рассказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин на Энергетической панели в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума.

Он заявил о необходимости строительства энергосистемы нового типа. Также глава "Роснефти" подчеркнул, что важно учитывать негативный опыт необоснованных решений, которые касаются «зеленой» энергетики, сопровождавшийся ускоренными инвестициями.

«Он привел к системным дисбалансам: дефициту резервных мощностей, перебоям и дополнительной бюджетной нагрузке в сотни миллиардов долларов», - пояснил Игорь Сечин.

По его словам, отсутствие сбалансированного подхода к развитию энергосистемы уже привело к росту цен на электроэнергию: в США за последние 5 лет — более чем на 30%, в Европе — на 35-45% для разных потребителей.

«Ключевым ограничением остаются электросети и хранение энергии. Потребность в расширении и модернизации сетей достигнет 60 миллионов километров к 2035 году и 80 миллионов километров к 2040 году – фактически потребуется удвоение существующей инфраструктуры», - сказал Сечин.

По его мнению, в ближайшие 25 лет суммарные инвестиции в электросети могут составить почти 16 триллионов долларов. Для этого капитальные затраты должны составлять порядка 600 миллиардов в год. Это почти в два раза выше среднегодового уровня за предыдущие пять лет.

При это растет значение накопителей энергии. Только за 2025 год их себестоимость снизилась на треть, а ввод мощностей вырос более чем на 50%. «По прогнозам, к 2035 году совокупная емкость систем хранения энергии в мире увеличится в 8 раз и превысит 7 террават-часов — уровень, сопоставимый с годовым потреблением небольшой страны», - подытожил Сечин.

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