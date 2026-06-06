Началась энергетическая панель ПМЭФ

Игорь Сечин открыл работу энергетической панели в рамках ПМЭФ

Ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин представил доклад «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры» на энергетической панели в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума.

В мероприятии принимают участие министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, вице-президент по вопросам планирования Венесуэлы Рикардо Менендес, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, экс-глава Международного энергетического агентства Нобуо Танака, президент группы компаний «ТОФС» Давид Гаджимирзаев, а также представители российских и зарубежных органов власти, крупнейших компаний различных отраслей, ученые, эксперты и аналитики.

Модераторами Энергетической панели стали американский журналист, ведущий телеканала RT Рик Санчес и академик РАН, доктор экономических наук Александр Дынкин.