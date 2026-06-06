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17:13, 9 июня 2026Мир

Швыдкой увидел начало позитивного пути в одном действии США

Швыдкой: Визит Кука на ПМЭФ может стать началом позитивного пути в отношениях России и США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Родни Мимс Кук-младший

Родни Мимс Кук-младший. Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Визит делегации США во главе с председателем комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Куком-младшим может стать началом позитивного пути в отношениях России и США. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью «Ленте.ру» на полях ПМЭФ.

«Я думаю, что это начало какого-то очень долгого, но, может быть, позитивного пути в наших отношениях», — отметил Швыдкой.

При этом спецпредставитель добавил, что не ожидает в настоящее время каких-либо больших прорывов. По его словам, важен сам факт, что диалог состоялся и что были «предложены некоторые совместные проекты».

Ранее Швыдкой заявил, что на ПМЭФ Кук фактически представляет Белый дом и американскую власть.

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