Компания молодых россиян превратила пикап в бассейн на колесах

В центре Красноярска проехал самодельный бассейн с молодыми мужчинами в плавках

Некоторые жители Красноярска нашли необычный способ спастись от изнуряющей тридцатиградусной жары, установившейся в городе. В Сети завирусилось видео с компанией молодых людей, которые едут в пикапе, кузов которого превращен в бассейн. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы заметили автомобиль на пересечении проспекта Мира и улицы Парижской Коммуны. Компания предусмотрительно выстлала кузов плотной полиэтиленовой пленкой, которая и удерживала воду. Получилась импровизированная ванна под открытым небом. В этом «бассейне» на колесах находились четверо пассажиров, в то время как за рулем и на переднем сиденье находились еще два человека.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях. Один из них написал: «Мужики выбрали быть счастливыми». Еще один комментатор подчеркнул, что ребята «молодцы, но жаль, что вызовут в отдел».

Ранее стало известно, что в Дагестане стали популярными необычные машины. По заверениям продавцов, для управления ими не нужны водительские права, государственные номера и постановка на учет. Приобрести такой автомобиль можно всего за 700 тысяч рублей, и спрос на модель растет.