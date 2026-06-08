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17:43, 8 июня 2026Путешествия

Подростки жестоко избили туриста в парке в Австралии и сломали ему череп

ABC: Двое подростков избили канадского туриста в парке Австралии и сломали ему череп
Алина Черненко

Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Двое подростков жестоко избили канадского туриста в городе Байрон-Бей в Австралии и сломали ему череп. Об этом сообщает местное издание Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 8 июня. 28-летний канадец распивал спиртные напитки в парке Railway Park с новыми знакомыми, в числе которых были подростки в возрасте 16 и 17 лет, и подвергся нападению.

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Ему удалось убежать от злоумышленников и остановить проезжавшую мимо полицейскую машину. Пострадавшего с кровоизлиянием в мозг отвезли в ближайшую больницу. Стражи правопорядка выяснили, что иностранец приехал в туристическое место на севере Нового Южного Уэльса всего за день до происшествия.

Ранее отдыхавший во Вьетнаме российский турист получил множество ударов ножом и смог выжить. Его доставили в больницу в критическом состоянии — почти без пульса, с геморрагическим шоком и дыхательной недостаточностью.

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