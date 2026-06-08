Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки партнеров

«Выберу.ру»: Треть россиян раздражает привычка партнера делить расходы до копейки

Главным раздражающим финансовым фактором в отношениях россияне считают привычку партнера делить расходы до копейки. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», проведя опрос 3 000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Для большинства респондентов (68 процентов) финансовые привычки партнера важнее уровня его дохода. При этом 47 процентов опрошенных признались, что хотя бы раз прекращали отношения или отказывались от продолжения общения из-за бытовых конфликтов, связанных с деньгами.

Главным финансовым раздражителем в отношениях россияне назвали привычку делить расходы до копейки. Такой вариант выбрали 34 процента участников опроса. Еще 27 процентов больше всего раздражают спонтанные и необдуманные траты партнера. Для 19 — худшей чертой оказалось постоянное обсуждение способов заработка. Еще 12 — негативно относятся к чрезмерной экономии на повседневных вещах, а 8 — признались, что их сильнее всего раздражает привычка партнера скрывать реальные доходы и расходы.

Отдельный блок исследования был посвящен тому, кто должен платить на первых свиданиях. 41 процент опрошенных считает, что платить должен мужчина. Еще 38 уверены, что платит тот, кто пригласил на встречу, а 14 выступают за разделение счета. 7 процентов затруднились ответить на вопрос.

Россиян также спросили, готовы ли они строить отношения с человеком без накоплений. 46 процентов ответили, что отсутствие финансовой подушки их насторожит, но не станет критичной проблемой. Еще 29 заявили, что для серьезных отношений наличие хотя бы минимальных накоплений обязательно. 25 процентов участников исследования сообщили, что не придают этому значения.

При этом 44 процента анкетируемых считают разговоры о деньгах обязательными уже в первые месяцы отношений. 42 процента предпочитают обсуждать финансовые вопросы только после начала совместной жизни. Еще 14 признались, что стараются избегать подобных тем как можно дольше, чтобы не испортить романтический период.

По данным аналитиков, 58 процентов опрошенных уверены, что финансовая совместимость напрямую влияет на долговечность отношений. Еще 26 считают, что любые денежные конфликты можно решить при желании обеих сторон. 16 процентов убеждены, что любовь не зависит от финансовых привычек и взглядов на деньги.

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