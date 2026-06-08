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14:04, 8 июня 2026Россия

Стало известно о новом связанном с гаданиями и прогнозами увлечении россиянок

Россиянки тратят миллионы рублей на онлайн-гадания и прогнозы, сгенерированные ИИ
Майя Назарова

Фото: DG FotoStock / Shutterstock / Fotodom

Россиянки тратят миллионы рублей на онлайн-гадания и прогнозы, сгенерированные ботами искусственного интеллекта (ИИ). О новом увлечении соотечественниц, пришедшем на смену тарологам, сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, гадания для женщин создают в мессенджерах. Сами «астрологи» практически ничего не делают. За них работают боты в автоматическом режиме — пользователям нужно только выбрать карту и ждать расшифровки с предсказаниями.

Как утверждает Baza, у россиянок популярны экспресс-расклады, предсказания и гороскопы, которые обходятся всего в несколько сотен рублей. Но некоторые раскошеливаются на VIP-консультации, где чек может превышать 8,5 тысячи рублей — это в 2–3 раза больше стоимости полноценной консультации у психолога.

Ранее сообщалось, что у преподавательницы Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) остановилось сердце на приеме у психолога.

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