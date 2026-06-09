Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:55, 9 июня 2026Из жизни

Британский активист посетил Россию с целью «увидеть цивилизацию»

Британский активист Робинсон посетил Россию, чтобы увидеть цивилизацию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Правый активист из Великобритании Томми Робинсон рассказал Guardian, что посетил Россию вместе с отцом американского миллиардера Илона Маска, южноафриканским предпринимателем Эрролом Маском.

В понедельник, 8 июня, Робинсон опубликовал в соцсетях совместное короткое видео с Маском-старшим. Пользователи обратили внимание, что помещение напоминает бар «Шаляпин» в московской гостинице «Метрополь».

«Я приехал, чтобы увидеть, как эта страна так успешно встала на верный путь, и увидеть красоту цивилизованного общества», — сказал Робинсон.

Он также подчеркнул, что не считает Россию врагом Великобритании. «Это мнение давно умерло естественной смертью. Есть те, кому выгодно выставлять Россию врагом, но сейчас над этими людьми все смеются», — добавил он.

Ранее Эррол Маск посоветовал россиянам ценить то, что у них есть в своей стране, и игнорировать внешние ограничения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет

    На Украине начались проблемы с загранпаспортами

    Спецпредставитель Путина пошутил о новом кандидате в президенты США

    Мигрант попытался отрезать голову британцу

    Стало известно об отсутствии планов у Ирана сбивать вертолет США

    Вэнс сделал новое заявление по переговорам США и Ирана

    Человек отравился после взрывов на газопроводе в Дагестане

    Премьер Венгрии захотел встретиться с Зеленским

    Карпин оценил победу сборной России над Тринидадом и Тобаго

    Британский активист посетил Россию с целью «увидеть цивилизацию»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok