Британский активист Робинсон посетил Россию, чтобы увидеть цивилизацию

Правый активист из Великобритании Томми Робинсон рассказал Guardian, что посетил Россию вместе с отцом американского миллиардера Илона Маска, южноафриканским предпринимателем Эрролом Маском.

В понедельник, 8 июня, Робинсон опубликовал в соцсетях совместное короткое видео с Маском-старшим. Пользователи обратили внимание, что помещение напоминает бар «Шаляпин» в московской гостинице «Метрополь».

«Я приехал, чтобы увидеть, как эта страна так успешно встала на верный путь, и увидеть красоту цивилизованного общества», — сказал Робинсон.

Он также подчеркнул, что не считает Россию врагом Великобритании. «Это мнение давно умерло естественной смертью. Есть те, кому выгодно выставлять Россию врагом, но сейчас над этими людьми все смеются», — добавил он.

Ранее Эррол Маск посоветовал россиянам ценить то, что у них есть в своей стране, и игнорировать внешние ограничения.