«Яндекс» выпустил свои первые наушники

Наушники «Яндекс Дропс» получили ИИ-помощника и функцию голосовых заметок

Российская корпорация «Яндекс» представила свои первые беспроводные наушники «Дропс», работающие с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В компании уточнили, что «Дропс» — наушники, которые позволяют общаться с голосовым помощником на ходу. Нейросеть «Алиса AI» имеет функцию «Моя память» для сохранения мыслей, заметок и напоминаний, который ИИ превратит в структурированные записи. «Больше не придется держать все в голове или искать, в каком приложении или мессенджере сохранена информация», — пояснили в компании.

«Моя память» также будет доступна владельцам «Яндекс Дропс» в чате с «Алисой» на компьютере и смартфоне, а также в умных колонках и телевизорах бренда. В «Яндексе» уточнили, что гарнитура работает с самой мощной фирменной языковой моделью, которая дает лаконичные ответы, хорошо воспринимающиеся на слух.

«Дропс» можно пользоваться как обычными наушниками. Они получили 11-миллиметровый аудиодрайвер, эквалайзер с разными вариантами настроек, три режима шумоподавления и защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. С шумоподавлением и вызовом «Алисы AI» гарнитура работает до пяти часов, без этих функций — до восьми.

С 9 по 15 июня наушники можно будет заказать только в чате с «Алисой AI». С 16 июня гарнитура появится в российских магазинах. Стоимость «Яндекс Дропс» составила 8990 рублей.

В начале мая специалисты издания BGR рассказали, что пользователи беспроводных наушников могут время от времени ощущать легкие удары тока. Они объяснили, что гарнитура может время от времени накапливать статическое электричество при контакте с кожей.