Еврокомиссия предложила ввести санкции против патриарха Кирилла

Euronews: Еврокомиссия предложила внести патриарха Кирилла в санкционный список ЕС

Еврокомиссия (ЕК) предложила внести патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список Европейского союза (ЕС). Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Euronews.

«ЕС вновь попытается ввести санкции против патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви, после того как в 2022 году Венгрия наложила вето на это решение. Его имя было включено в расширенный пакет санкций, представленный во вторник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение стало возможным после фактического снятия вето новым правительством Венгрии во главе с Петером Мадьяром.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России может запретить въезд на территорию Евросоюза для всех участников специальной военной операции на Украине.